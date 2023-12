Am 12. Dezember bringt BLUETTI sein erstes umfassendes Balkonsolarsystem auf den Markt, das sowohl Hausbesitzern als auch Mietern von Wohnungen Solarstrom liefert. Das zunächst exklusiv in Deutschland erhältliche Basis-Set, bestehend aus Microinverter A80+D100s+1*B210 Akkupack (2150Wh)+fester Rahmen+2*255W flexible Platte+2*verstellbare Halterung, kostet nur 3.313 Euro. Rabatt über 50 Euro mit exklusiven Bluetti Rabatt-Code :BLA8050

Bluetti Balcony Solar System Online (Photo: Business Wire)

Das BLUETTI Balkonsolarsystem ist eine netzgekoppelte Solarlösung, bestehend aus wasserfesten Solarmodulen (255W flexibel und 410W Glas), einem 600W A80 Mikrowechselrichter (aufrüstbar auf 800W), einem D100S Solarladeregler und zwei B210 LFP Batterien mit je 2.150Wh Kapazität.

Die Solarmodule wandeln das Sonnenlicht effizient in Gleichstrom um. Das Steuergerät D100S optimiert diese Umwandlung, und der Mikrowechselrichter A80 wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom um, mit dem Haushaltsgeräte betrieben werden. Überschüssige Energie wird in der Batterie B210 für die spätere Nutzung gespeichert.

Hauptmerkmale der BLUETTI Balkon-Solaranlage

1. Einfache Installation: Das BLUETTI-Balkon-Solarsystem ist benutzerfreundlich und erfordert keine komplexe Einrichtung. Es wird an eine Steckdose angeschlossen und ist bereit, Solarstrom in das Hausnetz einzuspeisen. Bei Bedarf kann es leicht demontiert und an anderer Stelle installiert werden.

2. Hohe Effizienz: Das System ist hocheffizient, da die Solarmodule mit einem Wirkungsgrad von 21 arbeiten. Die Mikro-Wechselrichter D100S und A80 erreichen eine Umwandlungsrate von 90 und minimieren so den Energieverlust. Sie sind auch mit Modulen anderer Marken kompatibel.

3. Wetterschutz: Das BLUETTI-Balkonsystem ist so ausgelegt, dass es verschiedenen Witterungsbedingungen standhält. Es verfügt über windbeständige Solarmodule gemäß der Schutzklassen IP67 oder IP68. Die D100S hat die Schutzklasse IP67 für den Einsatz im Außenbereich. Die Batterie B210 mit Schutzklasse IP65 kann ohne langes Kabel auf dem Balkon montiert werden.

4. Lange Lebensdauer: BLUETTI A80 D100S besitzt eine 10-jährige Garantie und B210 eine 6-jährige Garantie. Die Batterie B210 verwendet hochwertige LiFePO4-Batterien, die für Sicherheit und Langlebigkeit sorgen. Die Solarmodule sind robust, mit TÜV- und CE-Zertifizierungen für mehr Haltbarkeit.

Das Balkonsolarsystem von BLUETTI macht Solarenergie für jedermann erschwinglich und bietet eine nachhaltige Lösung, die sowohl die Stromrechnung senkt als auch die Umwelt schont. Mit diesem System ist nachhaltiges Leben nur einen Balkon entfernt.

Über BLUETTI

BLUETTI engagiert sich seit der Gründung für die Förderung nachhaltiger und grüner Energielösungen. Durch das Angebot von umweltfreundlichen Energiespeicherlösungen für die Innen- und Außennutzung möchte BLUETTI außergewöhnliche Erfahrungen zu Hause schaffen und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft für unseren Planeten leisten. Dieses Engagement für nachhaltige Energie hat es BLUETTI ermöglicht, in über 100 Länder zu expandieren und das Vertrauen von Millionen von Kunden weltweit zu gewinnen.

E-Mail: press@bluetti.com