© Foto: Rebecca Blackwell - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Cathie Wood hat zum ersten Mal seit etwa neun Monaten Microsoft-Aktien gekauft und damit ihre Wetten auf US-Megacap-Technologieunternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) ausgebaut. Der Next Generation Internet ETF von Ark Invest hat in diesem Jahr den Nasdaq 100 outperformt. Über diesen ETF hat Ark Invest am Montag zum ersten Mal seit dem 20. März 8.810 Microsoft-Aktien gekauft, wie aus den täglichen Handelsdaten von Ark Investment Management hervorgeht. Außerdem schlug die Starinvestorin bei Meta zu und kaufte 10.212 Aktien der Facebook-Muttergesellschaft - ebenfalls das erste Mal seit fünf Monaten. Ark Investment hielt bereits fast 51.000 Aktien von Microsoft und etwa 285.000 …