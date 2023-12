DJ Aktien Schweiz etwas fester - Meyer Burger unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Aufwärtsentwicklung am schweizerischen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch in moderatem Tempo fortgesetzt. Teilnehmer beobachteten aber Zurückhaltung, weil die Anleger auf die Entscheidung der US-Notenbank und die begleitenden Aussagen nach Börsenschluss in Zürich warteten. Im Vorfeld gab es auch warnende Stimmen, dass Fed-Präsident Jerome Powell die grassierenden Zinssenkungsspekulationen dämpfen könnte. Dennoch griffen die Anleger bei Aktien zu, auch weil einige befürchten, dass ihnen die Kurse davonlaufen.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 11.189 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 23 (Dienstag: 22,53) Millionen Aktien.

Meyer Burger brachen um gut 14 Prozent ein. Als Teil des Haushaltskompromisses der deutschen Bundesregierung sollen Förderprogramme unter anderem für Solaranlagen frühzeitig beendet oder zumindest gekürzt werden. Diese seien aber relevant für das Verbleiben des letzten europäischen Herstellers von Solarmodulen in Deutschland, hieß es im Handel.

Angeführt wurde der SMI von Sonova (+2,3%). Die Aktie hat in diesem Jahr mit einem Plus von rund 20 Prozent gut abgeschnitten, so dass möglicherweise aktive Fonds nun zukaufen, um die Bilanz aufzuhübschen. Zu den starken Werten gehörten ferner Sika (+1,6%), Richemont (+1,4%) und Kühne + Nagel (+0,9%).

Uneinheitlich tendierten die beiden Pharmaschwergewichte. Während Roche 0,4 Prozent abgaben, verteuerten sich Novartis um 0,9 Prozent. Dies spiegelt die Entwicklung im Jahresverlauf, denn während Roche 9 Prozent abgegeben haben, liefen Novartis 13 Prozent aufwärts.

