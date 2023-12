Troy Treangen, Chief Product Officer, wird NIQ Labs leiten und die Innovation der CPG-Branche durch Pionierarbeit vorantreiben

NIQ beschleunigt die Innovation mit der Einführung des GenAI-basierten "NIQ Ask Arthur" im Jahr 2024

NIQ, ein weltweit führender Anbieter von Daten- und Analyselösungen, hat NIQ Labs gegründet eine bahnbrechende Initiative, die dabei helfen wird, das kollektive Potenzial überragender Talente und Fähigkeiten zu nutzen, die durch strategische Fusionen und Übernahmen erworben werden. Im Rahmen der Anstrengungen von NIQ, nachhaltiges Wachstum durch leistungssteigernde Investitionen zu fördern, soll NIQ Labs als innovatives Kraftwerk dienen, das die Zukunft innovativer Produkte und Lösungen für die Herausforderungen in der Industrie vorantreibt. In den letzten zwei Jahren hat NIQ mehr als 1 Milliarde US-Dollar in neue Daten und Fähigkeiten investiert, um mit Full View eine umfassende Sicht auf das Einkaufsverhaltens von Verbrauchern zu ermöglichen, Kundenprobleme zu lösen und Wege zum Wachstum aufzuzeigen. In Kombination mit Investitionen zapft NIQ Labs ein umfangreiches Spektrum an Datenbeständen an. Dabei kommen intuitive Business Intelligence-Tools zum Einsatz, die detaillierte Markteinblicke und prädiktive Analysen liefern, gestützt auf generativer KI (GenAI) und seriöser Datenwissenschaft.

Zeitgleich mit der Einführung von NIQ Labs kündigt das Unternehmen das erste neue Tool "NIQ Ask Arthur" an eine transformative GenAI-basierte Funktion, die in die Discover-Plattform integriert wird. Diese revolutionäre Lösung ermöglicht Nutzern eine KI-gestützte globale Suche und personalisierte Empfehlungen auf der Grundlage von KPIs und kontinuierlichen Analysen. "NIQ Ask Arthur" erstellt Berichte mit KI-generierten Erkenntnissen, vereinfacht die Interpretation komplexer Daten und erleichtert fundierte Entscheidungsprozesse. Die KI-Funktionen für Konversationen erlauben detaillierte Analysen, führen die Nutzer durch enorme Datensätze und liefern verwertbare Erkenntnisse. "NIQ Ask Arthur" transformiert die datengestützte Entscheidungsfindung und spiegelt die Anstrengungen von NIQ wider, Unternehmen durch innovative Analyselösungen unter den dynamischen Rahmenbedingungen von heute zum Erfolg zu verhelfen. Durch die Einrichtung von NIQ Labs gewährleistet "NIQ Ask Arthur" die Datensicherheit und nutzt die besten Modelle und Werkzeuge dieser rasant evolvierenden Technologielandschaft.

"Die Einführung von ‚NIQ Ask Arthur' ist ein aufregender Meilenstein für NIQ Labs und die Discover-Plattform. Dieses innovative GenAI-basierte Tool revolutioniert die Dateninnovation und -exploration und bietet den Nutzern eine KI-gestützte globale Suche und personalisierte Empfehlungen, die eine völlig neue Nutzung von Erkenntnissen ermöglichen", so Troy Treangen, Chief Product Officer bei NIQ. "‚NIQ Ask Arthur' ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, erstklassige Analyselösungen zu liefern, komplexe Daten zu vereinfachen und Entscheidungsträgern verwertbare Erkenntnissen bereitzustellen. Es ist mehr als nur ein Tool es ist ein Gamechanger, der die Zukunft der datengestützten Entscheidungsfindung prägen wird und das Engagement von NIQ für Innovationen im dynamischen Geschäftsumfeld von heute unterstreicht."

NIQ Labs hat seinen Ursprung in der Erkenntnis, dass in jeder Akquisition eine Fülle von spezialisierten und technischen Ressourcen enthalten ist. Um die Fähigkeiten der NIQ-Mitarbeiter zu nutzen und den Kundenvorteil zu maximieren, wird NIQ Labs einen beeindruckenden Pool von etwa 400 Ingenieuren, Datenwissenschaftlern und Technikern mit außergewöhnlichen Spezialkenntnissen bilden. Diese hochqualifizierten Mitarbeiter werden als Innovationsmotor von NIQ auftreten und interne, branchenspezifische und kundenspezifische Herausforderungen durch innovative technologische Lösungen überwinden. Sie werden mit etwa 3.000 Ingenieuren und rund 700 Datenwissenschaftlern zusammenarbeiten, die im breiteren Geschäftsbetrieb von NIQ tätig sind.

"NIQ Labs ist von einem agilen und unternehmerischen Geist geprägt und zielt darauf ab, das Potenzial von KI und anderen aufkommenden Technologien auszuschöpfen", berichtet Jim Peck, CEO bei NIQ. "Unser Kernziel ist es, skalierbare Innovationen innerhalb des NIQ-Ökosystems zu fördern. Eine wesentlicher Teil dieser Mission ist unsere Selbstverpflichtung zur Data Governance. Indem wir die Integrität und Sicherheit von Daten in den Vordergrund stellen, gewährleisten wir eine sichere Basis für den Einsatz von KI, die beispiellose Innovationen in der Branche anstößt. Unser maßgeschneiderter Ansatz versetzt Unternehmen in die Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen, die Datenkonsistenz zu gewährleisten und die Interessen der Stakeholder zu wahren. Mit den Lösungen von NIQ können Unternehmen Inkonsistenzen vermeiden, Fehler minimieren und den Wert ihrer Daten steigern. Unser Engagement für transparente Prozesse und eine kosteneffiziente Koordination hilft unseren Kunden, in einer datengestützten Welt Erfolg zu haben, indem sie Innovation und Wachstum zu fördern."

Das von Troy Treangen geleitete Führungsteam von NIQ Labs wird verstärkt durch die Expertise von Xavier Facon, Mark Flynn, John Forese, dem Mitbegründer von Data Impact, Ludovic Gallen, Dana James, Dennis Madura und dem Gründer und CEO von Foxintelligence, Edouard Nattee. Ihr vielfältiges und umfangreiches Know-how ist die treibende Kraft, die NIQ Labs in ein Zeitalter bahnbrechender Entwicklungen führt. Dieses dynamische Team steht für ein innovatives Beratungskonzept, der sich auf fünf Säulen stützt:

Generative künstliche Intelligenz (GenAI): GenAI ist strategisch auf den Einsatz von KI-gestützten Technologien innerhalb des NIQ-Ökosystems mit der Unterstützung von etwa 700 Datenwissenschaftlern ausgerichtet. Aufbauend auf der zwei Jahrzehnte währenden Dominanz von NIQ in den Bereichen KI und maschinelles Lernen wird die Einführung von GenAI neue Technologien hervorbringen, um die Front-End-Fähigkeiten und somit den Erfolg der Kunden zu stärken. Als Antwort auf den Bedarf der Kunden an einer intelligenten, kontextabhängigen Unterstützung bei der Navigation durch ein komplexes Geschäftsumfeld ist NIQs GenAI-Säule dazu fähig, wichtige Lösungen bereitzustellen, die zu umsetzbaren Erfolgsstrategien führen.

Durch eine innovative Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) unterstützt NIQ Kunden aus Einzelhandel und Fertigung in mehr als 90 Ländern, die mehr als 1,4 Millionen Verkaufsfilialen betreuen und Billionen von Datensätzen verarbeiten, um aus ihnen verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Die Agilität des Unternehmens und seine Strategien für rasche Bereitstellungen haben einen bemerkenswerten technologischen Fortschritt ermöglicht. Im vergangenen Jahr erzielte die Discover-Plattform von NIQ ein außerordentliches Wachstum und einen beeindruckenden Anstieg von 2.500 Nutzern im Januar 2023 auf heute 40.000 Nutzer in 71 Ländern. Dies verdeutlicht das Ausmaß der technologischen Expansion von NIQ. Die Fähigkeit zur schnellen Implementierung von Technologien, zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit und zum Aufbau einer globalen Präsenz unterstreicht die beispiellose Flexibilität und Innovationskraft von NIQ in der Technologiebranche. Diese Fortschritte erleichtern eine schnelle Bereitstellung von Erkenntnissen zu verschiedenen Branchen, Kanälen und Produkten und sorgen für eine bislang unerreichte Geschwindigkeit bei der Erstellung des Full View.

Weitere Informationen über NIQ Labs und seine richtungweisende Arbeit finden Sie im AI Hub von NIQ.

Über NIQ

NIQ ist das weltweit führende Consumer-Intelligence-Unternehmen, das eine umfassende Sicht auf das Kaufverhaltens von Verbrauchern ermöglicht und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Im Jahr 2023 schloss sich NIQ mit GfK zusammen, um die beiden Branchenführer mit beispielloser globaler Reichweite zu vereinen. Mit einem holistischen Blick auf den Einzelhandel und den umfangreichsten Erkenntnissen zu Verbrauchern, die mit anspruchsvollen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, erstellt NIQ den Full View.

NIQ, ein Portfoliounternehmen von Advent International, ist in mehr als 100 Märkten tätig und deckt mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung ab. Weitere Informationen finden Sie unter NIQ.com.

