Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein global tätiger Anbieter von End-to-End-Enterprise-Software-Support, Produkten und Service, ist der führende Drittanbieter für Support von Oracle- und SAP-Software sowie ein Salesforce- und AWS-Partner. Heute hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass santec sich für Rimini Consult for SAP entschieden hat. Es wird professioneller Service und Rat benötigt, da das Unternehmen im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung in vier operative Geschäftszweige aufgeteilt werden soll.

Als ein Rimini Support for SAP-Kunde seit 2018 war die Wahl von Rimini Consult für santec naheliegend. Denn aufgrund guter Erfahrungen mit dem Support und dem Service bestand bereits eine stabile Geschäftsbeziehung.

santec entschied sich für Rimini Consult for SAP wegen des Vertrauens in die Expertise, der Empfehlungen und der Software-Anbieter agnostischen Partnerschaft.

santec ist in Japan ansässig. Es handelt sich um ein Photonik-Unternehmen und einen führenden Hersteller von einstellbaren Lasern, Produkten für optische Tests und Messungen, anspruchsvollen optischen Komponenten und Biophotonik. Die meisten Produkte werden an Telekommunikationsunternehmen geliefert.

Dank 5G, der steigenden Nutzung der Cloud und der wachsenden Beliebtheit des hybriden Arbeitens ist die Nachfrage nach Telekommunikationsdiensten steil angestiegen und damit auch das Wachstum von santec.

Um das Geschäft flexibler und effizienter zu gestalten, fällte der Vorstand von santec die strategische Entscheidung, das Unternehmen in vier separate Einheiten aufzuteilen. Da SAP ein wesentlicher Bestandteil von santec ist, stand das IT-Team vor der Herausforderung, die Bereitstellung grundlegend zu ändern, damit alle vier Sparten nach einem strikten Zeitplan Support erhalten. santec wog zwei Optionen ab, mit wem sie bei diesem komplexen Projekt als Partner zusammenarbeiten wollten: SAP oder Rimini Street.

"Ein Unternehmen in getrennte Sparten aufzuteilen, ist ein sehr schwieriger Prozess und das Management der IT-Systeme beim Übergang ist die größte Herausforderung. Aufgrund unserer vorherigen Erfahrungen wussten wir, dass die professionellen Dienste von SAP uns nicht so unterstützen würden wie benötigt. Das hätte dieses entscheidende Projekt gefährdet," sagte Shinya Hidaka, Gruppenmanager, Gruppe Informationssysteme, santec Holdings Corporation.

Bei der Diskussion mit Rimini Street über die IT-Anforderungen wurde der Unterschied zu SAP und anderen Consulting-Firmen offensichtlich: Rimini Street bietet eine unabhängige, Software-Anbieter agnostische, umfassende Roadmap, was für den Kunden vorteilhaft ist, denn er wird auf dem gesamten Weg bis zum erfolgreichen Abschluss begleitet. Und die profunden Kenntnisse über die Systeme und das Unternehmen aufgrund des langjährigen Supports versetzten Rimini Street in die Lage, sofort effizient mit der Arbeit zu beginnen.

"Das Team von Rimini Street hat uns nicht nur durch das Projekt geführt, sondern sie haben uns auch geschult, wie wir mit unseren SAP-Systemen umgehen müssen. Dieser Grad an Unterstützung ist im Consulting-Bereich nicht üblich. Das weiß das IT-Team von santec zu schätzen," meinte Hidaka.

Rimini Consult bietet weiterhin unterschiedlichste Dienste

Rimini Consult ist weltweit für führende Unternehmen tätig. Das Portfolio der Paket- und projektbasierten professionellen Dienste bietet Kunden zahlreiche Lösungen für die Anpassung, die Konfiguration, die Implementierung, die Integration, die Interoperabilität, die Migration, die Schulung von Mitarbeitern und sonstige Projektanforderungen, durchgeführt von erfahrenen Experten.

Rimini Consult hilft Kunden, Systeme von Oracle, SAP und Salesforce zu optimieren, zu entwickeln und zu transformieren, einschließlich:

Cloud- und Datenbankmigrationen

Interoperabilität und Integration

Sicherheitsstrategie und Erhärtung

Technologiebewertungen

Roadmap und Strategie

Observierbarkeit und Überwachung

Maßgeschneiderte/nutzerdefinierte Projekte

Entwicklung der Fähigkeiten des Personals

Rimini Consult bietet auch spezialisierte Beratungsdienste, Planung von Software-Ressourcen, Entwicklung von Services und Technologie sowie Planung der Anwendungs-Roadmap. So können Kunden ihre digitale Transformation und andere Innovationsinitiativen erfolgreich umsetzen.

"Rimini Street bietet in der Branche den besten externen Support für SAP, Oracle und Salesforce. Wir haben diese Fähigkeiten für unsere Consulting-Dienste weiterentwickelt, wobei wir dieselbe Herangehensweise wie bei unserem Support mit hochspezialisierten, erfahrenen Engineering- und Serviceexperten genutzt haben. So können Kunden selbst die komplexesten Projekte planen und umsetzen" sagte Bill Carslay, GVP, General Manager, Professional Services, Rimini Street. "In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden sind wir stolz darauf, IT zu einem Wachstumsmotor und Profit Center für das Unternehmen zu machen."

