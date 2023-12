FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Haushalt 2024:

"Die große Linie sucht man in diesem Kompromiss vergebens - es sei denn, man hält die Rettung der Ampelkoalition für ein Projekt von alles überragender Bedeutung. Die ist vorerst gelungen. Scholz hob hervor, dass die Koalition sich im kommenden Jahr wieder an die Schuldenbremse halten wolle, abgesehen allerdings von den Milliarden für die Flutopfer. Und noch ein Hintertor ließ die Ampel sich offen: Falls die Unterstützung für die Ukraine aufgestockt werden müsse, werde die Regierung abermals eine Notlage erklären. In jedem Fall wird Deutschland künftig weit mehr in seine Fähigkeit investieren müssen, Putin von einer Fortsetzung seiner Kriegszüge abzuschrecken. Das ist keine Frage der Gesichtswahrung, sondern der Existenzsicherung./yyzz/DP/ngu