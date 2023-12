FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Biden und die US-Hilfe für die Ukraine:

"Wird der Alptraum des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wahr? Werden die USA dem von Russland überfallenen Land zur Jahreswende keine zusätzlichen Waffen und kein Geld mehr nach Kiew schicken? Noch ist es nicht so weit. Doch US-Präsident Joe Biden hat sich korrigiert. Sagte er vor einem Jahr, die USA werden der Ukraine so lange wie nötig beistehen, hieß es nun, so lange wir können. Bleibt zu hoffen, dass diese semantische Änderung dazu beiträgt, dass die Republikaner im Kongress die Mittel für Kiew freigeben. Bleiben sie dabei, hätte das dramatische Folgen. Die Regierung Selenskyj könnte ohne Hilfen aus Washington den Krieg gegen die russische Armee nicht mehr lange führen. Deutschland und die anderen EU-Staaten sind nicht in der Lage, die Lücke zu füllen. Finanziell vielleicht, militärisch nicht. Die Folgen sind unabsehbar. Sicher ist nur, dass der russische Autokrat Wladimir Putin jubilieren und sich ermuntert fühlen würde, seine aggressive Politik fortzusetzen."/yyzz/DP/ngu