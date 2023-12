FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zum Haushalt:

"Als "handlungs- und einigungsfähig" will sich die Regierung präsentieren nach ihrer Einigung im Haushaltsstreit. Doch wer nun Klartext erwartet hat, an welchen Stellen genau gehandelt, also gespart wird, der wurde enttäuscht. Verschwurbelt - wie immer - blieb der Bundeskanzler im Unklaren. Keiner will öffentlich darlegen, wer in welchen Fragen nachgegeben hat, um die Handlungsfähigkeit und damit auch den Fortbestand der Koalition zu sichern. Dabei ist es doch genau das, was die Menschen von ihrer Regierung erwarten: die Fähigkeit zum Kompromiss anstelle von öffentlichen Anfeindungen gegen die eigenen Bündnispartner."