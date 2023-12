DJ MÄRKTE ASIEN/Gesenkte Fed-Zinsprognose sorgt für Kauflaune

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Der taubenhafte Auftritt der US-Notenbank sorgt am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen und in Sydney für Auftrieb. Sie ließ wie erwartet die Zinsen unverändert, signalisierte aber, dass die Inflation schneller als erwartet abklingt, was die Tür für Zinssenkungen im nächsten Jahr öffne. In den neuen Projektionen rechnen die Notenbanker 2024 mit drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte. Damit läge der Leitzins Ende 2024 bei 4,60 Prozent, im September hatte die Projektion noch auf 5,10 Prozent gelautet.

Die zuletzt bereits weit fortgeschrittene Zinsspekulation, die auch maßgeblich die Aktienmärkte unterstützte, wurde damit untermauert, am US-Anleihemarkt sanken die Renditen nochmal kräftig.

In Hongkong, Seoul und in Sydney legen die Indizes um 1,0 bis 1,7 Prozent zu. In Schanghai fällt das Plus mit 0,1 Prozent nur klein aus. Eine Ausnahme macht Tokio. Der Nikkei-Index büßt 0,7 Prozent ein auf 32.691 Punkte. Denn die Kehrseite des taubenhaften Zinsausblicks ist der schwächere Dollar. Er kostet nur noch 141,80 Yen, verglichen mit fast 146 Yen zur gleichen Vortageszeit. Damit verteuern sich nicht nur japanische Exporte, dies schmälert auch im Ausland erzielte und nach Japan rücktransferierte Gewinne.

Dazu kommt ein Politikskandal als Belastungsfaktor. Wegen eines Parteispendenskandals haben vier Minister ihren Rücktritt eingereicht, darunter der Wirtschafts- und der Innenminister.

Zu den größeren Verlieren in Japan gehören die exportempfindlichen Autoaktien. Toyota, Honda, Mazda und Nissan verlieren zwischen 4 und 6 Prozent.

In Hongkong sind unter anderem die zinsempfindlichen Immobilienaktien gesucht. Country Garden Services gewinnen 2,0 Prozent, die Aktie der Mutter Country Garden 3,9 Prozent. Hier stützt auch, dass Country Garden Services eine Beteiligung für 428 Millionen Dollar abgegeben hat.

Gold hält sich deutlich über 2.000 Dollar

Das Gold verteidigt das kräftige Plus vom Vortag, die Feinunze kostet 2.031 Dollar. Die sinkenden Zinsen machen das Edelmetall, das selbst keine Zinsen abwirft, als Geldanlage attraktiver. Dazu kommt der schwächere Dollar, der Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verbilligt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.377,90 +1,7% +4,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.708,22 -0,7% +25,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.540,01 +1,2% +13,6% 07:00 Schanghai-Comp. 2.972,56 +0,1% -3,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 +1,0% -17,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.130,95 +0,9% -5,0% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.453,82 +0,4% -3,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:15 % YTD EUR/USD 1,0897 +0,2% 1,0878 1,0782 +1,8% EUR/JPY 154,42 -0,4% 155,12 157,37 +10,0% EUR/GBP 0,8627 +0,1% 0,8616 0,8604 -2,5% GBP/USD 1,2632 +0,1% 1,2623 1,2530 +4,4% USD/JPY 141,68 -0,6% 142,59 145,95 +8,1% USD/KRW 1.297,37 -0,4% 1.302,96 1.320,92 +2,8% USD/CNY 7,0876 +0,0% 7,0871 7,1190 +2,7% USD/CNH 7,1469 +0,1% 7,1374 7,1998 +3,2% USD/HKD 7,8082 -0,0% 7,8117 7,8125 -0,0% AUD/USD 0,6711 +0,8% 0,6659 0,6546 -1,5% NZD/USD 0,6233 +0,9% 0,6174 0,6089 -1,9% Bitcoin BTC/USD 42.800,00 -0,4% 42.990,10 41.072,81 +157,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,69 69,47 +0,3% +0,22 -9,3% Brent/ICE 74,58 74,26 +0,4% +0,32 -8,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.030,78 2.027,73 +0,2% +3,05 +11,4% Silber (Spot) 23,82 23,83 -0,0% -0,01 -0,6% Platin (Spot) 940,33 939,00 +0,1% +1,33 -12,0% Kupfer-Future 3,83 3,78 +1,3% +0,05 +0,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

