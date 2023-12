PLANEGG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Morphosys hat sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld besorgt. Insgesamt seien gut 3,4 Millionen Aktien bei institutionellen Anlegern zum Preis von 30 Euro pro Stück platziert worden, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstagmorgen in Planegg bei München mit. Den Bruttoerlös bezifferte der Konzern auf rund 102,7 Millionen Euro. Mit dem Geld will der Konzern unter anderem die Markteinführung seines Krebsmittels Pelabresib und die Forschung an weiteren Medikamenten beschleunigen.

Morphosys hatte die Kapitalmaßnahme bereits am Vorabend angekündigt und erklärt, 2024 bestehe inklusive zusätzlicher geplanter Sparmaßnahmen ein Liquiditätsbedarf von rund 250 Millionen Euro.

Der Platzierungspreis entspreche einem Abschlag von 2,8 Prozent auf den volumengewichteten fünftägigen Durchschnittskurs auf Xetra. Bei der Emission waren die Bezugsrechte der Aktionäre ausgeschlossen. Die neuen Papiere sind für das laufende Jahr voll dividendenberechtigt und sollen in etwa ab dem 19. Dezember gehandelt werden./tav/jha/