Aktie der Woche

Gold Royalty tätigt Investition in Höhe von 31 Millionen Dollar in Auras Borborema-Projekt

Gold Royalty gab jüngst bekannt, dass es Vereinbarungen mit Borborema Inc. eingegangen ist, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Aura Minerals Inc., um eine Projektfinanzierung in Höhe von 31 Millionen US$ für die Erschließung des Goldprojekts Borborema im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Norte bereitzustellen. Im Rahmen der Transaktion wird Gold Royalty von einer Tochtergesellschaft von Aura eine 2 %-ige Net Smelter Return-Lizenzgebühr auf Borborema für einen Barbetrag von 21 Millionen US$ erwerben und der Tochtergesellschaft von Aura als Darlehensgeberin eine zusätzliche Projektfinanzierung im Rahmen eines an die Lizenzgebühr gebundenen Golddarlehens in Höhe von 10 Millionen US$ zur Verfügung stellen. Im Zusammenhang mit der Borborema-Investition erhielt das Unternehmen Zusagen von Queen's Road Capital Investment Ltd. und Taurus Mining Royalty Fund L.P., ein von Taurus Funds Management Pty Limited verwalteter Fonds, eine Privatplatzierung von 40 Millionen US$ Gesamtnennbetrag an unbesicherten Wandelschuldverschreibungen durchzuführen. Die Borborema-Investition ist so strukturiert, dass Gold Royalty sofortige Cashflows durch Vorproduktionszahlungen im Rahmen der Lizenzgebühr und goldbasierte Zahlungen im Rahmen des goldgebundenen Darlehens erhält, die voraussichtlich insgesamt 1.440 Unzen Goldäquivalent pro Jahr zu Gold Royalty beitragen werden, wobei der Cashflow aus der 2,0%igen NSR-Lizenzgebühr steigt, sobald das Projekt Borborema in Produktion geht, was laut Aura derzeit für Anfang 2025 erwartet wird.

News: Gold Royalty kündigt eine Investition in Höhe von 31 Millionen Dollar in Auras Borborema-Projekt an, finanziert durch eine strategische Wandelschuldverschreibungsfinanzierung von 40 Millionen Dollar mit Queen's Road Capital und Taurus Funds Management

Kaufempfehlungen

In den vergangenen Tagen erhielten Vizsla Silver und GoldMining eine Kaufempfehlung:

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte kürzlich einen Research-Report zu Vizsla Silver. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,50 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright gibt Kaufempfehlung für Viszla Silver mit Kursziel 2,50 USD

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte zudem einen Research-Report zu GoldMining. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 4,50 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright mit weiteren Kaufempfehlung für GoldMining und einem Kursziel von 4,50 USD

Unternehmensnews

Calibre tritt der Mining Association of Canada bei

Calibre Mining gab jüngst bekannt, dass das Unternehmen der Mining Association of Canada beigetreten ist und damit sein Engagement für verantwortungsvolle und nachhaltige Bergbaupraktiken weiter unterstreicht. Durch den Beitritt zu MAC wird Calibre Zugang zu wertvollen Ressourcen, Einblicken und Möglichkeiten der Zusammenarbeit erhalten, die seine Fähigkeit verbessern werden, die sich entwickelnden Erwartungen der Branche in Bezug auf Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung zu erfüllen und zu übertreffen. Als Mitglied wird Calibre aktiv an MAC's Toward Sustainable Mining-Leistungssystem teilnehmen und dieses aufrechterhalten, ein weltweit anerkanntes Rahmenwerk, das zur Förderung von Leistung und Verantwortlichkeit in Schlüsselbereichen, einschließlich Umwelt und sozialer Verantwortung entwickelt wurde.

News: Calibre tritt der Mining Association of Canada bei Stärkung des Engagements für einen verantwortungsvollen Bergbau

Century Lithium gibt Fortschritte auf Clayton Valley Projekt bekannt

Century Lithium vermeldete kürzlich ein Update zu seiner laufenden Machbarkeitsstudie für sein Lithiumprojekt Clayton Valley und hat mit einer Marktstudie über Natriumhydroxid als lösliches Nebenprodukt begonnen. Die Durchführbarkeitsstudie setzt die Arbeit an den Optionen für einen stufenweisen Produktionsansatz fort. Es handelt sich dabei um eine Marktstudie über Natriumhydroxid als verkaufsfähiges Nebenprodukt, die in die Durchführbarkeitsstudie aufgenommen werden soll. Bisher hat das Unternehmen mit seinem Team der Machbarkeitsstudie zusammengearbeitet, um die Schätzungen auf der Grundlage von Optimierungen zu überarbeiten und zu aktualisieren. In Anbetracht der Volatilität des Lithiummarktes prüft das Unternehmen einen stufenweisen Ansatz für die Produktion in vollem Umfang, um potenziellen Interessenten eine risikoärmere Finanzierungsalternative zu bieten. Das Unternehmen arbeitet mit seinen Beratern zusammen, um realisierbare Phasen und die zugrunde liegenden Zeitpläne zu bestimmen.

News: Century Lithium gibt Update zur Machbarkeitsstudie und Natriumhydroxid als Nebenprodukt

IsoEnergy und Consolidated Uranium schließen Fusion ab

IsoEnergy und Consolidated Uranium gaben vor wenigen Tagen den erfolgreichen Abschluss der zuvor angekündigten Vereinbarung bekannt, durch die IsoEnergy alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Consolidated Uranium erworben hat. Das Arrangement führt dazu, dass IsoEnergy 100 % der CUR-Aktien erwirbt, die nicht bereits von IsoEnergy oder seinen verbundenen Unternehmen gehalten werden, und dass Consolidated Uranium eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von IsoEnergy wird. Gemäß dem Arrangement erhielten die Aktionäre von Consolidated Uranium 0,500 Stammaktien von IsoEnergy für jede CUR-Aktie im Besitz. Insgesamt gab IsoEnergy im Rahmen des Arrangements etwa 52.164.727 Millionen IsoEnergy-Aktien aus. Darüber hinaus wurde jede der Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos in Bezug auf IsoEnergys zuvor angekündigte Privatplatzierung von 8.134.500 Zeichnungsscheinen mit einem Bruttoerlös von insgesamt 36.605.250 CA$ erfüllt. Infolgedessen wurde jeder ausstehende Zeichnungsschein in eine Stammaktie von IsoEnergy umgewandelt und der Nettoerlös aus dem Angebot wurde aus dem Treuhandkonto freigegeben. Diese Investition wurde von Eckpfeiler-Investoren wie NexGen Energy Ltd., Mega Uranium Ltd., Energy Fuels Inc. und Sachem Cove Partners LLC geleitet.

News: IsoEnergy und Consolidated Uranium schließen Fusion ab und gründen führendes, diversifiziertes Uranunternehmen in Top-Jurisdiktion

Fury Gold Mines durchteuft mehrere Goldmineralisierungen

Fury Gold Mines vermeldete kürzlich weitere Ergebnisse des Infill-Bohrprogramms 2023 im Zielgebiet Hinge auf dem hochgradigen Goldprojekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec. Das Infill-Programm im Zielgebiet Hinge hat das Vertrauen in das geologische Modell und das Potenzial für eine Erweiterung der Ressource Eau Claire in Richtung Westen erhöht. Die Bohrungen durchteufen weiterhin mehrere Zonen mit Goldmineralisierungen, einschließlich 5,5 Meter mit 4,52 g/t Gold und 3,0 Meter mit 3,34 g/t Gold, 1,0 Meter mit 20,20 g/t Gold und 3,5 Meter mit 3,51 g/t Gold sowie 1,0 Meter mit 19,55 g/t Gold. Die Ergebnisse aus weiteren elf Bohrungen im Zielgebiet Hinge werden derzeit noch verarbeitet.

News: Infill-Bohrungen in Furys Zielgebiet Hinge durchteufen weiterhin mehrere Zonen mit Goldmineralisierung

GoldMining macht bedeutende Fortschritte auf Sao Jorge

GoldMining gab kürzlich ein Update zu den laufenden Explorationsaktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt São Jorge im brasilianischen Bundesstaat Pará. Ein erweitertes Bodenraster hat vor kurzem einen großen geochemischen Fußabdruck von 12 x 7 Kilometern offenbart, der erhöhte Gold-, Kupfer- und Molybdänwerte aufweist, die die Lagerstätte São Jorge umgeben und in alle Richtungen offen sind, was auf ein Potenzial für laufende Explorationen zur Abgrenzung neuer Hartgesteinsmineralisierungsvorkommen hinweist. Regionale Bachsedimentproben haben mehrere starke Goldanomalien in Entwässerungssystemen westlich des Bodengitters von São Jorge identifiziert, was auf ein weiteres Potenzial zur Erweiterung des geochemischen Fußabdrucks an der Oberfläche nach Westen innerhalb des Projekts hinweist. Zusätzlich zu mehreren großen Goldanomalien mit hohem Tenor, die auf eine potenzielle orogene Mineralisierung hinweisen, hat das Unternehmen mehrere Kupfer-, Gold- und Molybdänanomalien mit geophysikalischen Merkmalen identifiziert, die auf eine potenzielle Kupfer-Porphyr-Mineralisierung hinweisen. Die geologische Interpretation ist noch im Gange, um die regionalen Einflüsse auf die Mineralisierung zu bestimmen, damit Explorationsziele festgelegt und priorisiert werden können. Das Unternehmen führt derzeit Oberflächenexplorationsaktivitäten über Anomalien mit hoher Priorität durch, um Explorationsziele für mögliche Bohrtests im Jahr 2024 zu definieren und zu priorisieren.

News: GoldMining Inc. zielt auf Erweiterung des São Jorggoldprojekts in Brasilien

GoldMining entwickelt Uranprojekt Rea

Weiterhin gab GoldMining bekannt, Pläne für die Weiterentwicklung des Uranprojekts Rea im westlichen Athabasca-Becken, Alberta, Kanada zu haben. Das große Landpaket von etwa 125.328 Hektar umgibt Oranos hochgradige Dragon Lake-Lagerstätte auf dem Maybelle River-Projekt. Zu den Uranlagerstätten von Weltrang, die sich 60 Kilometer südöstlich des Rea-Projekts befinden, gehören die Lagerstätte Triple R von Fission Uranium Corp. und die Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Inc., die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Das Unternehmen arbeitet daran, die Explorationsbemühungen zu reaktivieren und plant, mit den lokalen Interessenvertretern zusammenzuarbeiten, um einen stufenweisen Ansatz zu entwickeln, mit dem der Wert dieses weitgehend unerkannten Vermögenswertes ans Tageslicht gebracht werden kann. In den kommenden Monaten wird die Gesellschaft weitere Ankündigungen zu den Plänen machen, eine große regionale Scherungszone 9 Kilometer entlang des Streichs der hochgradigen, oberflächennahen Uranmineralisierung bei der Lagerstätte Dragon Lake anzupeilen.

News: GoldMining treibt Rea-Uranprojekt voran, eines der grössten Landpakete im westlichen Athabasca-Becken in Kanada

Latitude Uranium generiert 6 Millionen CA$

Latitude Uranium gab vor kurzem bekannt, dass das Unternehmen seine zuvor 8. November 2023 angekündigte vermittelte Privatplatzierung auf "Bought-Deal-Basis" abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Privatplatzierung verkaufte LUR 27.272.728 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,22 CA$ pro FT-Einheit für einen Bruttoerlös von 6.000.000 CA$. Der Erlös aus dem Angebot soll für die Exploration des unternehmenseigenen Projekts Angilak in Nunavut verwendet werden.

News: Latitude Uranium schließt Bought-Deal-Privatplatzierung in Höhe von 6.000.000 CAD ab

Latitude Uranium liefert gute Bohrergebnisse

Latitude Uranium konnte weiterhin den zweiten und letzten Teil von Untersuchungsergebnissen seines Bohrprogramms 2023 auf dem Projekt Angilak in Nunavut, Kanada, bekanntgeben. Die bekannte Mineralisierung wurde dabei weiter ausgedehnt, einschließlich Bohrloch 15, das 2,88 % U3O8 über 0,5 Meter und 2,05 % U3O8 über 0,5 Meter ergab. Die neue potenzielle Linse und die damit in Zusammenhang stehende Hanging Wall-Mineralisierung wurden in mehreren Bohrlöchern weiter ausgebaut Die Ziele für 2024 bleiben damit intakt: ein robustes Bohrprogramm und eine konforme aktuelle Mineralressourcenschätzung am Ende des Jahres, um die historische abgeleitete Mineralressource von 43,3 Millionen Pfund U3O8 mit einem Gehalt von 0,69% zu ersetzen und zu aktualisieren.

News: Latitude Uranium gibt neueste Untersuchungsergebnisse bekannt mit 2,88% U3O8 über 0,5 m und 2,05% U3O8 über 0,5 m auf Angilak

Millennial Potash erhält Unterstützung der Regierung Gabuns

Millennial Potash gab vor kurzer Zeit bekannt, dass sein Vorsitzender Farhad Abasov am 30. November 2023 auf der COP28-Klimakonferenz der Vereinten Nationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein wichtiges Treffen mit Seiner Exzellenz Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, dem Präsidenten der Republik und Staatschef von Gabun, hatte. Der Präsident von Gabun empfing den Vorsitzenden von Millennial Potash auf der COP28 in Dubai, um das Banio Potash Project von Millennial zu besprechen. An dem Treffen nahmen auch wichtige Minister und andere Regierungsbeamte teil, darunter Seine Exzellenz Mays MOUISSI, der Wirtschaftsminister, seine Exzellenz Maurice NTOSSUI ALLOGO, der Umweltminister, und Ghislain MOANDZA MBOMA, der Geschäftsführer der Nationalen Agentur für Investitionsförderung von Gabun. Der gabunische Präsident brachte seine volle Unterstützung für das Banio-Kaliprojekt von Millennial in diesem Land zum Ausdruck und betonte die Bedeutung ausländischer Direktinvestitionen in Gabun. Während des Treffens stellten die Minister fest, dass die gabunische Regierung eng mit Millennial zusammenarbeiten wird, um die gesamte notwendige Infrastruktur für das Banio-Projekt zu entwickeln, einschließlich des nahegelegenen Hafens.

News: Millennial Potash erhält volle Unterstützung bei wichtigen Treffen mit dem gabunischen Präsidenten und anderen Spitzenbeamten

Osisko Development startet richtungsweisende Bohrkampagne

Osisko Development verkündete vor wenigen Tagen den Beginn einer ersten Diamantkernbohrexplorationskampagne, um das Potenzial für eine Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Mineralisierung im Zielgebiet Big Hill des Unternehmens zu überprüfen. Big Hill liegt auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Zentral-Utah, USA. Nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für Bohrungen über Tage mobilisierte das Unternehmen ein Diamantkernbohrgerät von Major Drilling America aus Salt Lake City, Utah, das am 1. Dezember 2023 vor Ort eintraf und mit den Bohrarbeiten begann. Die erste Phase des Diamantkernbohrprogramms über Tage umfasst zwei Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.000 Metern. Die Zielsetzung dieses übertägigen Bohrprogramms ist, vorrangige Ziele für ein potenzielles porphyrartiges Kupfer-Gold-Molybdän-Mineralsystem zu überprüfen, das für die beträchtliche hochgradige epithermale Gold- und Silbermineralisierung und die in der Vergangenheit produzierenden Karbonat-Silber-Blei-Zink-Verdrängungslagerstätten auf der Liegenschaft Tintic verantwortlich ist.

News: Osisko Development beginnt Bohrkampagne im Rahmen der Explorationsarbeiten an der Oberfläche in den Kupfer-Gold-Porphyrzielen auf dem Projekt Tintic

Queens Road Capital investiert 30 Millionen US$ in Gold Royalty

Queens Road Capital gab jüngst bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Gold Royalty Corp. getroffen hat, wonach das Unternehmen 30.000.000 US$ in eine Wandelschuldverschreibung von Gold Royalty investieren wird. Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von 5 Jahren, ist mit einem Kupon von 10,0% (7,0 % zahlbar in bar und 3,0 % zahlbar in Aktien) und einer Einrichtungsgebühr von 3 % ausgestattet und kann zu einem Preis von 1,88 US$ in Gold Royalty-Stammaktien umgewandelt werden, was einem Aufschlag von 30 % auf den volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs der Gold Royalty-Aktie vor dieser Bekanntgabe entspricht. Durch diese Investition erhöht sich das Wandelschuldverschreibungsportfolio von QRC auf 179 Millionen US-Dollar, was zu einem durchschnittlichen Kupon von 9,2 % und jährlichen Zinserträgen in Rekordhöhe von 16,4 Millionen US-Dollar führt, die die künftigen Dividendenzahlungen an unsere Aktionäre unterstützen werden.

News: Queen's Road Capital meldet Investition von 30 Millionen US$ in Gold Royalty Corp.

Sibanye-Stillwater strukturiert US-PGM-Betriebe um

Sibanye-Stillwater teilte jüngst mit, dass das Unternehmen seine Mitarbeiter und Auftragnehmer darüber informiert hat, dass es eine Umstrukturierung seiner US-amerikanischen PGM-Betriebe durchführen wird, um die Betriebs- und Kapitalkostenstruktur zu senken und die Nachhaltigkeit in einem Umfeld niedrigerer Palladiumpreise zu gewährleisten. Die Umstrukturierung folgt auf eine erste Neupositionierung im sich verändernden makroökonomischen Umfeld, die im Juli 2022 angekündigt wurde. Der anschließend erwartete Rückgang des Palladiumpreises und die Auswirkungen des anhaltenden inflationären Kostendrucks in den Betrieben machen eine Reduzierung der Kostenstrukturen erforderlich. Es wird nicht erwartet, dass die Umstrukturierung die derzeitige 2E-Minenproduktion oder die Recycling-Produktion wesentlich beeinträchtigt, aber sie wird zu deutlich niedrigeren Kosten und Kapitaleinsatz führen.

News: Sibanye-Stillwater beginnt mit der Neuausrichtung seiner PGM-Betriebe in den USA auf eine niedrigere Kostenstruktur zur Sicherung der betrieblichen Nachhaltigkeit

Southern Cross Gold vermeldet erneut sehr gute Bohrergebnisse

Southern Cross Gold meldete kürzlich eine weitere hochgradige Mineralisierung und zwei neue Gangausbildungen aus vier Bohrungen zwischen den historischen Bergbaugebieten Golden Dyke und Christina auf dem Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien. Hochgradige Mineralisierungen innerhalb von zwei neuen Gangbündeln wurden bis zu 250 Meter westlich und bis zu 240 Meter vertikal unter der Oberfläche in einem zuvor nicht erbohrten Gebiet zwischen den historischen Bergbaugebieten Golden Dyke und Christina erbohrt. Die abgebohrte Grundfläche der Mineralisierung erstreckt sich jetzt im Kernbereich über mehr als 1,1 Kilometer. Die Ergebnisse zeigen weitere Gangbündel und das Potenzial für mehrfache Wiederholungen und Erweiterungen von Gangbündeln in der Tiefe in nicht abgebohrten Gebieten von der westlichsten Bohrung bei Rising Sun bis Christina innerhalb eines 700 Meter langen nicht abgebohrten Gebiets. Das Unternehmen stieß dabei unter anderem auf 3,1 Meter mit 20,6 g/t Gold.

News: Mawsons Tochterunternehmen SXG bohrt 3,1 Meter mit 20,6 g/t Gold Erweiterung der Mineralisierung um 250 Meter nach Westen

Tudor Gold vermeldet weitere Top-Bohrergebnisse und starke Nachfrage nach Finanzierung

Tudor Gold vermeldete kürzlich die sechste Reihe von Bohrergebnissen für das Explorationsprogramm 2023 auf seinem Projekt Treaty Creek im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 601,5 Meter mit 1,40 g/t AuEQ, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 273,75 Metern mit 2,19 g/t AuEQ, der auch 123,0 Meter mit 3,51 g/t AuEQ und 15,0 Meter mit 15,64 g/t AuEQ enthielt. Das Unternehmen hat damit das Bohrprogramm 2023 mit einer Gesamtlänge von 31.904 Metern in Gebieten, die die Lagerstätte Goldstorm und die Zone Perfectstorm umfassen, sicher und erfolgreich abgeschlossen.

Weiterhin vermeldete das Unternehmen, dass man aufgrund der starken Nachfrage von Investoren beabsichtigt, den Umfang der zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung von Wertpapieren auf bis zu 8,5 Millionen CA$ zu erhöhen. Ursprünglich wollte die Gesellschaft "nur" 4 Millionen CA$ erlösen, erhöhte den Rahmen der Finanzierung aufgrund der starken Nachfrage binnen einer Woche aber insgesamt 3-mal.

News: Tudor Gold Intersects 123.0 meters (m) of 3.51 g/t AuEQ Within 601.5 M of 1.40 g/t AuEQ in Drill Hole, GS-23-176-W1, at the Goldstorm Deposit, Treaty Creek, Northwest British Columbia

News: Tudor Gold Announces Upsizing Of Previously Announced Private Placement Financing To $8.5 Million

Uranium Energy soll künftig Uran an Bill Gates' Terra Power liefern

Uranium Energy und TerraPower gaben jüngst eine Absichtserklärung bekannt, die darauf abzielt, die inländische Lieferkette für Uranbrennstoff wiederherzustellen. Diese Absichtserklärung wird es TerraPower und UEC ermöglichen, die potenzielle Versorgung mit Uran für TerraPowers neuartigen Natrium-Reaktor und Energiespeichersystem zu untersuchen. Das Natrium-Demonstrationsprojekt, das in Kemmerer, Wyoming, gebaut wird, wird nach seiner Fertigstellung eine Anlage im kommerziellen Maßstab sein und innerhalb eines Jahrzehnts den Betrieb aufnehmen. UEC und TerraPower haben beträchtliche Investitionen in den Kernbrennstoffkreislauf und die kommerzielle Umsetzung von Projekten für saubere Energie getätigt, die der US-Wirtschaft direkt zugutekommen werden. Dazu gehören die Bereitstellung kohlenstofffreier Energie, gut bezahlte Arbeitsplätze und die Unterstützung des Aufbaus einer robusten US-Kernbrennstoffversorgungskette für kleine modulare Reaktoren und fortgeschrittene Reaktoren und deren Bedarf an hochgradig schwach angereichertem Uran. Diese neuen Reaktoren, wie sie TerraPower in Wyoming vorantreibt, stellen innovative Technologiesprünge dar, die dazu beitragen können, den wachsenden Bedarf der Welt an sauberer Energie mit reichlich kohlenstofffreier Energie rund um die Uhr zu decken. Diese Absichtserklärung ist ein großer Schritt nach vorn für die Uranindustrie in Wyoming, das über die größten Uranreserven der Vereinigten Staaten verfügt. Durch diese Absichtserklärung mit der Uranium Energy Corp. beweist Terra Power einmal mehr seine Führungsrolle und sein Engagement für eine nukleare Zukunft in Wyoming.

News: TerraPower und Uranium Energy Corp verkünden Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Versorgung des Natrium-Reaktors mit heimischem Uranbrennstoff

Vizsla Silver stößt auf weitere hochgradige Vererzungen

Vizsla Silver veröffentlichte kürzlich neue Bohrergebnisse aus 22 Erweiterungs- und Infill-Bohrlöchern, die das Ressourcengebiet Copala auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Flaggschiffprojekt Panuco in Mexiko anpeilten. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 722 Gramm pro Tonne Silberäquivalent über 2,80 Meter wahre Breite (1.366 g/t Silber und 6,80 g/t Gold), einschließlich 6.618 g/t AgEq über 0,55 Meter (5.320 g/t Silber und 25,20 g/t Gold) sowie 724 g/t AgEq über 3,10 Meter (519 g/t Silber und 3,57 g/t Gold).

Die gemeldeten Ergebnisse haben die Copala-Mineralisierung erfolgreich um ca. 100 Meter in südöstlicher Richtung erweitert und neue Aderabschnitte identifiziert, die zwischen Copala und der hochgradigen Cristiano-Struktur liegen.

News: Vizsla Silver meldet weitere hochgradige Abschnitte auf den Strukturen Copala und Copala 2

