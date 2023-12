Vancouver, British Columbia, den 13. Dezember 2023 / IRW-Press / Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) ("Legible"), eine globale digitale Leseplattform, die für ihr innovatives Angebot an eBooks und Hörbüchern bekannt ist, meldet eine einzigartige Zusammenarbeit mit Cristina Ferrare - einem Kult-Supermodel, einer gefeierten TV-Moderatorin und einer New York Times-Bestsellerautorin.

Sie unterzeichnete kürzlich einen Vertrag mit Iconic Focus, einer Top-Modelagentur mit Sitz in New York. Mit der Partnerschaft wird My Model Kitchen eingeführt, eine Reihe interaktiver "Living Cookbooks", die das kulinarische Know-how von Frau Ferrare mit der hochmodernen digitalen Technologie von Legible zusammenbringt.

My Model Kitchen ist eine kulinarische Reise, die das reiche italienische Erbe von Frau Ferrare mit ihrem Gespür für die moderne Küche verbindet. Die Reihe startet mit Pasta und wird Kategorien wie Vorspeisen, Suppen, Salate und mehr umfassen; sie präsentiert traditionelle Rezepte aus Ligurien, der Heimat von Cristinas Mutter, und die neapolitanischen Wurzeln ihres Vaters. Frau Ferrare lässt jedes Gericht mit "troppo amore" ("zu viel Liebe" in Italienisch) lebendig werden und gibt Hinweise zur Auswahl der richtigen Zutaten, etwa der echten San-Marzano-Tomaten und hochwertiger Pasta aus Grieß.

Durch die mit Original-Videoinhalten angereicherten Living Cookbooks können die Leser quasi an der Seite von Frau Ferrare mitkochen, was ein immersives Erlebnis schafft, welches das Wesen der italienischen Küche in Haushalte rund um den Globus bringt. Die Serie ist käuflich zu erwerben und für Legible Unbound-Mitglieder auf der Legible-Plattform verfügbar. Sie bietet eine fesselnde, persönliche Verbindung zu Frau Ferrare, die ihre kulinarischen Geheimnisse, Familiengeschichten und professionellen Tipps teilt.

Legible Unbound ermöglicht den uneingeschränkten Zugang zu einem umfassenden kuratierten Katalog von Hörbüchern und eBooks für 12,99 Dollar pro Monat und umfasst globale Produktionen und exklusiven Content - melden Sie sich unter legible.com an.

Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit: "Die Partnerschaft mit Cristina Ferrare, einer inspirierenden Persönlichkeit, die sowohl in der Welt der Küche als auch der Mode gefeiert wird, ist für Legible ein ganz besonderes Ereignis. Mit unserer "Living Cookbook"-Reihe wollen wir die digitale kulinarische Literatur erweitern und ein interaktives Kocherlebnis bieten, das Feinschmecker weltweit ansprechen wird. Essen ist Liebe, die essbar gemacht wird, und es gibt niemanden, der besser geeignet wäre als Cristina Ferrare, um beides in die Welt zu tragen."

Cristina Ferrare teilt ihre Begeisterung für das Projekt: "Ich bin hocherfreut, dass ich My Model Kitchen mit Legible zum Leben erwecken kann. Diese Plattform ermöglicht es mir, die von mir geliebten Rezepte und die Geschichten dahinter auf innovative, interaktive Weise mit anderen zu teilen. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, mit meinem Publikum auf einer tieferen Ebene in Kontakt zu treten sowie die Menschen in meine Küche und in meine Welt einzuladen."

Das erste Buch der "My Model Kitchen"-Reihe wird voraussichtlich Anfang 2024 veröffentlicht und verspricht, ein Bestseller für jene zu werden, die eine Leidenschaft für die italienische Küche und für interaktive kulinarische Erfahrungen haben.

Über Legible Inc.

Legible ist ein wegweisendes, auf mobile Geräte konzentriertes globales Unternehmen, das sich auf eBook- und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert hat und ein Marktpotenzial von mehreren Milliarden Dollar besitzt. Die umfangreichen Partnerschaften von Legible schließen vier der Top-5-Verlagshäuser und den weltweit größten eBook-Vertriebshändler ein; somit kann Legible die nahtlose Lieferung von Millionen von eBooks und Hörbücher gewährleisten und jedes smarte Gerät in eine dynamische Bibliothek sowie einen eBook-Store verwandeln.

Im Zentrum der Innovation von Legible steht sein LibrarianAI, der weltweit erste KI-unterstützte Assistent, der das Leseerlebnis verbessert. Der Verlagsbereich von Legible revolutioniert die Branche durch die Erstellung von proprietären, mit KI angereicherten Multimedia-Büchern, die neue Maßstäbe in der Literaturvermittlung setzen.

Legible steht an vorderster Front bei der Neugestaltung der digitalen Verlagslandschaft und hat sich zum Ziel gesetzt, einen signifikanten Marktanteil zu gewinnen, indem das Unternehmen innovative Publishing-Lösungen des 21. Jahrhunderts anbietet und das Leseerlebnis auf der ganzen Welt bereichert.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Kontaktdaten Legible Inc.

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

1 (672) 514-2665

(CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T)

E-Mail: invest@legible.com

Website: https://invest.legible.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen ("zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73000Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73000&tr=1



