Die US-Notenbank hat die Zinssätze stabil gehalten und signalisiert, dass die Inflation schneller als erwartet abklingt, was die Tür für Zinssenkungen im nächsten Jahr öffnet. In den neuen Projektionen rechnen die Notenbanker mit drei Zinssenkungen im nächsten Jahr um jeweils 25 Basispunkte. Die Notenbanker zögerten allerdings, das Inflationsziel für erreicht zu erklären, und schlossen höhere Zinssätze nicht aus. Für Ende nächsten Jahres rechnen sie mit einer Kerninflation von 2,4 Prozent verglichen mit 2,6 Prozent im September. Ebenfalls im September hatten die Notenbanker eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr und zwei Senkungen im nächsten Jahr prognostiziert, wodurch der Leitzins bei etwa 5,10 Prozent gelegen hätte. Jetzt rechnen sie mit etwa 4,60 Prozent. Fed-Chef Jerome Powell sendete eine differenzierte Botschaft. "Niemand ruft den Sieg aus. Das wäre verfrüht", sagte er, räumte allerdings ein, dass die Notenbanker sich Gedanken darüber machten, wann sie die Zinsen senken könnten, wenn die Inflation nachlasse.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz November PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 220.000 Import- und Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: -0,8% ggVm zuvor: -0,8% ggVm 16:00 Lagerbestände Oktober PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.726,25 +0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.663,00 +0,6% Nikkei-225 32.686,25 -0,7% Hang-Seng-Index 16.388,74 +1,0% Kospi 2.544,18 +1,3% Shanghai-Composite 2.962,35 -0,2% S&P/ASX 200 7.377,90 +1,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Der taubenhafte Auftritt der US-Notenbank sorgt für Auftrieb. Sie ließ wie erwartet die Zinsen unverändert, signalisierte aber, dass die Inflation schneller als erwartet abklingt, was die Tür für Zinssenkungen im nächsten Jahr öffne. In den neuen Projektionen rechnen die Notenbanker 2024 mit drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte. Damit läge der Leitzins Ende 2024 bei 4,60 Prozent, im September hatte die Projektion noch auf 5,10 Prozent gelautet. Eine Ausnahme macht Tokio, wo der Nikkei-Index nachgibt. Denn die Kehrseite des taubenhaften Zinsausblicks ist der schwächere Dollar. Er kostet nur noch 141,80 Yen, verglichen mit fast 146 Yen zur gleichen Vortageszeit. Damit verteuern sich nicht nur japanische Exporte, dies schmälert auch im Ausland erzielte und nach Japan rücktransferierte Gewinne. Dazu kommt ein Politikskandal als Belastungsfaktor. Wegen eines Parteispendenskandals haben vier Minister ihren Rücktritt eingereicht, darunter der Wirtschafts- und der Innenminister. Zu den größeren Verlieren in Japan gehören die exportempfindlichen Autoaktien.

US-NACHBÖRSE

Adobe Systems büßten knapp 5 Prozent ein. Die Aktie reagierte damit auf eine unter den Erwartungen ausgefallenen Umsatzprognose des Softwareherstellers. Adobe teilte zudem mit, dass im Zuge von Untersuchungen der Kartellbehörde erhebliche Kosten oder Strafen drohen. Amtech Systems knickten um rund 30 Prozent ein. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie hatte vor einer schwächeren Nachfrage gewarnt. Dazu wurde mit einem Kreditgeber eine Nachsichtsvereinbarung getroffen. Für Ocular Therapeutix ging es um gut 16 Prozent südwärts. Das Unternehmen will das Kapital erhöhen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 37.090,24 +1,4% 512,30 +11,9% S&P-500 4.707,09 +1,4% 63,39 +22,6% Nasdaq-Comp. 14.733,96 +1,4% 200,57 +40,8% Nasdaq-100 16.562,37 +1,3% 208,12 +51,4% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 1,29 Mrd 0,87 Mrd Gewinner 2.580 1.303 Verlierer 319 1.521 unverändert 41 114

Fest - Taubenhafte Aussagen der US-Notenbank trieben Aktien und Anleihen nach oben. Die Fed sieht nun 2024 Zinssenkungen um insgesamt 75 Basispunkte, 50 Basispunkte mehr als noch bei der Projektion im September. Die Teuerung klinge schneller ab als erwartet und das Wachstum verlangsame sich nach einem starken dritten Quartal, so die Begründung. Der Dow-Jones-Index stieg erstmals über 37.000 Punkte und erreichte mit 37.095 Punkten ein neuerliches Rekordhoch. Pfizer sackten um 6,7 Prozent ab, der Kurs des Impfstoffpartners Biontech kam um 1,5 Prozent zurück. Pfizer peilt angesichts der anhaltenden Abschwächung der Nachfrage nach dem Impfstoff für Covid-19 sowie verwandte Produkte einen Umsatz unter der Konsensschätzung an. Take-Two Interactive Software notierten 3,8 Prozent höher. Die Aktie wird in den Nasdaq-100-Index aufgenommen. Airbnb stiegen um 2,8 Prozent. Der Zimmervermittler hat einen Steuerstreit mit Italien per Nachzahlung in Höhe von 576 Millionen Euro aus der Welt geschafft.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,43 -29,8 4,73 1,3 5 Jahre 3,97 -24,4 4,22 -2,6 7 Jahre 4,02 -22,7 4,24 4,7 10 Jahre 4,01 -19,0 4,20 13,5 30 Jahre 4,17 -13,7 4,31 20,4

Die Renditen am Anleihemarkt brachen nach dem überraschend taubenhaften Auftritt der US-Notenbank mit klar gesenkten Zinsprognosen für 2024 regelrecht ein. Die Aussagen befeuerten somit die bereits seit einiger Zeit laufende Rally der Marktzinsen nach unten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0901 +0,2% 1,0878 1,0782 +1,8% EUR/JPY 154,41 -0,5% 155,12 157,37 +10,0% EUR/GBP 0,8622 +0,1% 0,8616 0,8604 -2,6% GBP/USD 1,2642 +0,2% 1,2623 1,2530 +4,5% USD/JPY 141,65 -0,7% 142,59 145,95 +8,0% USD/KRW 1.295,13 -0,6% 1.302,96 1.320,92 +2,6% USD/CNY 7,1362 +0,7% 7,0871 7,1190 +3,4% USD/CNH 7,1428 +0,1% 7,1374 7,1998 +3,1% USD/HKD 7,8085 -0,0% 7,8117 7,8125 -0,0% AUD/USD 0,6718 +0,9% 0,6659 0,6546 -1,4% NZD/USD 0,6236 +1,0% 0,6174 0,6089 -1,8% Bitcoin BTC/USD 42.927,73 -0,1% 42.990,10 41.072,81 +158,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar geriet mit der Aussicht auf Fed-Zinssenkungen im kommenden Jahr und den einbrechenden US-Marktzinsen unter Druck. Mit dem Dollarindex ging es um 0,9 Prozent abwärts, der Euro kletterte von 1,0780 bis auf 1,0890 Dollar. Besonders massiv reagierte der Yen. Der Dollar rutsche von Ständen knapp unter 146 auf im Späthandel 142,60 Yen ab und kostet am frühen Donnerstag nur noch 141,70.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,78 69,47 +0,4% +0,31 -9,1% Brent/ICE 74,67 74,26 +0,6% +0,41 -8,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen von ihren Fünfmonatstiefs um 1,7 Prozent, nachdem die Opec ihre Prognosen für das Wachstum der weltweiten täglichen Ölnachfrage 2023 und 2024 unverändert gelassen hatte. Sie erwartet, dass sie verglichen mit dem Vorjahr um 2,5 Millionen Barrel zunehmen wird. Dazu waren die US-Ölvorräte in der zurückliegenden Woche stärker zurückgegangen als erwartet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.034,95 2.027,73 +0,4% +7,22 +11,6% Silber (Spot) 23,92 23,83 +0,4% +0,10 -0,2% Platin (Spot) 941,38 939,00 +0,3% +2,38 -11,9% Kupfer-Future 3,84 3,78 +1,4% +0,05 +0,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis machte einen Satz um 2,3 Prozent auf 2.024 Dollar, Silber verteuerte sich um 4,5 Prozent. Treiber des Goldpreises waren die einknickenden Anleiherenditen und der schwache Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

BRASILIEN - Geldpolitik

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte gesenkt und rechnet mit weiteren Senkungen in dieser Größenordnung bei den kommenden Sitzungen.

JAPAN - Konjunktur

Die japanischen Maschinenbauaufträge sind im Oktober in der Kernrate zum Vormonat um 0,7 Prozent gestiegen. Analysten hatten ein Minus von 0,4 Prozent getippt.

JAPAN - Politik

Wegen eines Parteispendenskandals haben in Japan vier Minister der Regierung von Ministerpräsident Fumio Kishida ihren Rücktritt eingereicht. Kabinettschef Hirokazu Matsuno, der auch Regierungssprecher ist, bestätigte die Rücktritte von Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura, Innenminister Junji Suzuki und Landwirtschaftsminister Ichiro Miyashita. Auch Matsuno selbst sowie ein Sonderberater von Ministerpräsident Kishida und fünf Staatssekretäre scheiden demnach aus der Regierung aus.

NEUSEELAND

Das neuseeländische BIP ist im dritten Quartal zum Vorjahr um 0,6 Prozent geschrumpft. Ökonomen hatten dagegen ein Plus von 0,5 Prozent erwartet.

USA - Politik

Das von den oppositionellen Republikanern kontrollierte US-Repräsentantenhaus hat die bereits laufende Untersuchung für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden formal abgesegnet.

ADOBE SYSTEMS

hat im Schlussquartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Beim Umsatzausblick für das laufende erste Geschäftsquartal und Geschäftsjahr enttäuschte das Softwareunternehmen allerdings die Erwartungen, vor allem an die kurzfristige Nachfrage nach KI-gestützten Anwendungen. Außerdem warnte Adobe vor möglichen erhebliche Kosten oder Strafen im Zusammenhang mit einer Untersuchung der Kartellbehörde mit Schwerpunkt Offenlegungs- und Abo-Kündigungspraktiken. Für das abgelaufene vierte Quartal wies Adobe einen 12 Prozent höheren Umsatz von 5,05 Milliarden Dollar aus, was in etwa dem Konsens entsprach. Auf bereinigter Basis verdiente Adobe 4,27 Dollar je Aktie, die Konsensprognose lautete auf 4,13 Dollar.

