Einzigartige Chance: Warum Pulsar Helium das Potenzial hat, die US-Heliumindustrie zu verändern

Die einzigartige Chance von Pulsar Helium besteht darin, mit seiner Bewertungsbohrung bereits im Februar 2024 eine Heliumentdeckung in den USA zu bestätigen.

Timing ist für Start-ups extrem wichtig. Dies gilt auch für die rund ein Dutzend Heliumexplorationsunternehmen, die - angespornt durch den starken Preisanstieg des Industriegases Helium - seit einigen Jahren an der Entwicklung neuer Heliumprojekte in aller Welt arbeiten. Sehr zur Enttäuschung vieler Investoren ist bisher kein marktbewegender Erfolg zu verzeichnen. Ein wichtiger Anreiz für die verstärkte Suche nach Helium war die Entscheidung der USA, ihre nationale strategische Heliumreserve, die seit dem Kalten Krieg in Betrieb war, aufzulösen.

Helium wird in großem Maßstab ausschließlich als Nebenprodukt der Erdgasförderung gewonnen. Als einzige groß angelegte Heliumlagerungs- und -reinigungsanlage der Welt konnte die nationale Heliumreserve, ähnlich wie die strategische Ölreserve der USA, gelagertes Helium zur Abfederung von Marktschocks freigeben. Der Verkauf des US-Reservesystems hat zweifellos die Nervosität auf den Märkten erhöht und die Preise in die Höhe getrieben. Die jüngsten Verkaufspeise von flüssigem Helium liegen bei über 1.000 USD pro tausend Kubikfuß. Der Preis für Erdgas liegt bei rund 4 USD. (siehe auch: https://www.science.org/content/article/impending-sale-scientifically-critical-helium-sparks-worries). Das Rennen der Start-ups gewinnt nicht der Erste, sondern derjenige, der dem Markt eine Lösung präsentiert, die wirklich einen Unterschied macht. In Bezug auf Helium bedeutet dies, dass das Unternehmen im Idealfall sogar eine neue strategische Heliumreserve liefert, die nicht an die Kohlenwasserstoffproduktion gebunden ist. Wir glauben, dass der Nachzügler Pulsar Helium Inc (TSXV: PLSR, FRA: Y3K), der erst im August dieses Jahres an die Börse ging, auf dem besten Weg ist, dem Markt genau diese Antwort zu geben. (siehe unten)

Einige große Gasproduzenten haben den Heliummarkt bisher unter sich aufgeteilt

Derzeit beschränken sich die großen Heliumproduzenten auf nur vier Länder - die Vereinigten Staaten, Katar, Algerien und Russland - und werden von einer Handvoll multinationaler Unternehmen vertrieben. Hinzu kommt, dass der Großteil der Heliumproduktion aus nur drei Anlagen stammt, und bald werden es vier sein, wenn man davon ausgeht, dass Russlands sibirisches Angebot wie erwartet ansteigt. Die begrenzte Zahl der Anbieter in Verbindung mit der steigenden Nachfrage hat zu einem Achterbahnmarkt geführt. Im Jahr 2022 beispielsweise führten eine Explosion in einer russischen Anlage und eine fünfmonatige Abschaltung der US-Reserven zu einer Verknappung und ließen den Preis für hochwertiges Helium erheblich ansteigen. Mit Blick auf die kommenden Jahre verlieren die USA ihre einst dominierende Rolle auf dem Heliummarkt. Katar und Russland investieren im großen Stil. Die 15 Mrd. $ teuren Amur-Gasverarbeitungs- und Heliumanlagen von Gazprom könnten sich bis 2027 am stärksten auf Helium auswirken und zu einer Entspannung auf dem Markt führen. https://www.gasworld.com/story/amur-gas-project-set-for-biggest-impact-on-helium/2131367.article/

Die USA müssen vermeiden, vom Heliumexporteur zum Heliumimporteur zu werden

Der US-Branchendienst Intelligas schätzt, dass die weltweite Nachfrage nach Helium in den nächsten fünf Jahren um insgesamt 3 bis 4 % steigen wird, wobei der größte Teil des Wachstums aus Asien kommt. Der Markt wird jedoch mehr durch das Angebot als durch die Nachfrage eingeschränkt, da viele Kunden nicht in der Lage sind, die von ihnen gewünschte Menge des Produkts zu erhalten. Für den amerikanischen Markt kommt Intelligas zu einer bemerkenswerten Schlussfolgerung: "Die USA müssen neue Quellen erschließen, um nicht zu einem Heliumimporteur zu werden, um die Nachfrage nach 2030 zu decken." Die meisten Einzelprojekte der neuen Heliumunternehmen in den USA sind klein. Sie liegen im Bereich von 30 Millionen Kubikfuß/Jahr und darunter und spielen daher keine große Rolle im Vergleich zum jährlichen Bedarf in den USA, der eher bei 1,9 Milliarden Kubikfuß/Jahr liegt (Quelle Intelligas). Darüber hinaus bestehen nach wie vor erhebliche geopolitische Risiken für die Lieferkette, darunter der russische Krieg in der Ukraine, die Stabilität im Nahen Osten und die US-chinesischen Zölle.



Abbildung 1: (BGR-Grafik) Entwicklung der weltweiten Heliumproduktion seit 2000 mit Zuordnung von Perioden mit Heliumknappheit. Deutlich zu erkennen sind die Einbrüche der Heliumproduktion in 2018 und ab 2021 in Algerien und Katar sowie der Rückgang der Heliumförderung aus dem strategischen Speicherfeld Cliffside in den USA bei nur leicht rückläufiger Primärproduktion dort.



Abbildung 2: Preisdiagramm für flüssiges Helium aus der Pulsar Helium Präsentation (Dezember 2023). Der Heliumpreis ist aufgrund des Übergangs zu neuen Marktpreisen und eines schwachen Angebots stark angestiegen. Helium ist mehr als 100 Mal wertvoller als Erdgas. Royal Helium und Air Products haben langfristige Abnahmeverträge zu hohen Preisen abgeschlossen.

Der Nachzügler Pulsar Helium könnte das Feld der Heliumexplorer von hinten aufrollen

Pulsar Helium Inc. (TSXV: PLSR; FRA: Y3K) ist, wie bereits erwähnt, das jüngste Unternehmen im Feld der börsennotierten Heliumexplorer. Dementsprechend ist das Unternehmen wenig bekannt und hatte auch mit dem Nachteil zu kämpfen, dass der kurze Run auf Heliumexplorer (Timing!) wie Desert Mountain (TSXV: DME; nach CAD $20 Mio. Finanzierung abgestürzt) oder Royal Helium Ltd. (TSXV: RHC; mit seinen Lieferungen in Verzug) der Ernüchterung gewichen ist, dass die Unternehmen nicht geliefert haben, was sie versprochen haben, oder viel länger brauchen.

Pulsar Helium hat das Ziel, eine primäre Heliumquelle in den USA zu finden, die groß genug ist, um zu verhindern, dass die USA zu einem Nettoimporteur werden. Vor ein paar Tagen veröffentlichte das Unternehmen die erste seismische Analyse für sein Topaz-Projekt in Minnesota, die als bahnbrechend bezeichnet werden kann. Die neuen Daten zeigen eine ca. 500 Meter dicke undurchlässige Deckschicht, gefolgt von einer 600 Meter dicken vertikalen, aussichtsreichen Heliumzone auf einer vorläufig kartierten Fläche von 7 km². Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die betreffende Zone durch weitere seismische Untersuchungen vergrößern wird, da sie nach Norden und Westen offen ist. (siehe Abbildung 3) Diese seismischen Ergebnisse bestätigen die bisherigen Erkenntnisse über die geschichtete Geologie des Projekts. Sie erklären vor allem, warum im Jahr 2011 bei der Exploration von Nickel zufällig Gas in einer Tiefe von genau 542 Metern entdeckt wurde. Damals wurden in zwei unabhängigen Laboranalysen jeweils 10,5 % Helium gemessen, was einer der höchsten jemals in den USA gemessenen natürlich vorkommenden Heliumgehalte ist. Der Gasdruck war so hoch, dass ein drei Meter langer Bohrkern aus dem Loch in die Luft geschleudert wurde und wie ein Projektil in die Ferne flog. Nach vier Tagen, als bestätigt wurde, dass das Gas nicht brennbar ist, wurde das Bohrloch geschlossen, ohne dass es zu einem merklichen Druckabfall kam. Die seismische Analyse zeigt nun, dass die zufällige Entdeckung im Jahr 2011 aus geologischer Sicht alles andere als ein Zufall war. Im Gegenteil: Das Topaz-Projekt scheint alle Anforderungen zu erfüllen, die an ein neues primäres Heliumprojekt gestellt werden können: hochgradiges Helium, hoher Druck und potenziell großes Volumen.



Abbildung 3: Grün ist gut. Die erste seismische Untersuchung zeigt ein ~500 m dickes undurchlässiges Deckgebirge, gefolgt von einer 600 m langen vertikalen, aussichtsreichen heliumhaltigen Zone auf einer Fläche von 7 km². Aus einer früheren Bohrung aus dem Jahr 2011 ist bereits bekannt, dass hochgradiges Helium vorhanden ist und unter hohem Druck steht.

Erkundungsbohrung im Februar nächsten Jahres - keine Explorationsbohrung

Die entscheidende Bohrung ist bereits für den kommenden Februar 2024 geplant. Es handelt sich um eine Wiederholung der Entdeckungsbohrung von 2011, natürlich mit der entsprechenden Gasbohr- und Testausrüstung. Pulsar betont daher, dass es sich nicht um eine Explorationsbohrung, sondern um eine Erkundungsbohrung (appraisal well") handelt. Unmittelbar nach der Bohrung werden wir wissen, ob Topaz das Potenzial hat, zu einer primären Heliumquelle zu werden, was in den gesamten USA und darüber hinaus für Aufsehen sorgen würde.

Es gibt einen einfachen Grund, warum noch kein Unternehmen in Minnesota nach Helium geforscht hat, nämlich die Tatsache, dass es dort in der Vergangenheit keine Öl- und Gasexploration gab und kein offensichtliches Helium an der Oberfläche austrat. Eine gängige Explorationsmethode für Heliumunternehmen ist die Suche nach Heliumlecks, die durch die Entnahme von Proben aus heißen Quellen oder durch die Analyse von Satelliten erfolgt. Diese Methoden versagen in Minnesota, weil einfach kein Helium an die Oberfläche gelangt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die obere Geologie so dick und undurchlässig ist, dass sich darunter ein Heliumreservoir bilden und über extrem lange geologische Zeiträume ungestört ansammeln konnte. Dies passt bestens zu den neuen seismischen Erkenntnissen bei Topaz und würde den hohen Druck erklären, der 2011 festgestellt wurde.

Die Besonderheit des Topaz-Projekts von Pulsar (aktueller Marktwert CAD $18,5 Millionen) wird am besten durch einen Vergleich mit drei fortgeschrittenen Heliumexplorern und -entwicklern deutlich: Noble Helium (ASX: NHE; AUD $36 Millionen; PowerPoint Presentation (investi.com.au)), Royal Helium (TSXV: RHC; CAD $60 Millionen; https://royalheliumltd.com/site/assets/files/5155/october-2023-agm.pdf) und Bluestar Helium (ASX: BNL; AUD $41 Millionen; https://www.bluestarhelium.com/wp-content/uploads/2023/10/61174267.pdf).

Noble Helium ist bestrebt, eine wichtige neue Entdeckung zu machen, die den Markt verändern wird. Das Unternehmen ist an der Seite von Helium One (börsennotiert in London) tätig und erkundet ein neues Gebiet in Tansania, wo hochgradiges Helium an der Oberfläche entdeckt wurde. Die erste Phase des Bohrprogramms von Noble ist derzeit im Gange, und die bisher veröffentlichten Ergebnisse sind ermutigend. Die Geologie ist jedoch aufgrund der aktiven Tektonik des Riftbeckens (siehe Abbildung 4) äußerst komplex. Sollte das Programm erfolgreich sein, würde das Unternehmen aufgrund des fehlenden Marktes in Ostafrika Helium exportieren.



Abbildung 4: Querschnitt durch die beiden jüngsten Entdeckungsbohrungen im Mbelele-Projekt von Noble Helium in Tansania. Deutlich zu erkennen sind die dicht gepackten gasführenden Zonen mit höherer Durchlässigkeit (6 und 7 Zonen über insgesamt 45 bzw. 163 Meter). Die gelben Punkte an der Oberfläche stellen das Helium dar, das aus dem Untergrund an die Oberfläche wandert.

Der angehende Heliumproduzent Royal Helium hat in seinem Steveville-Projekt in Alberta, Kanada, einen Heliumgehalt von 0,43-0,53 %, was deutlich unter den 10,5 % liegt, die im Topaz-Projekt von Pulsar gefunden wurden. Royal hat 3-Jahres-Festpreisverträge zu einem Durchschnittspreis von 538 USD pro mcf (tausend Kubikfuß) abgeschlossen. Das Projekt Steveville verfügt über eine veröffentlichte Schätzung der marktfähigen Ressourcen an Helium (Best Case) von insgesamt 145 Millionen Kubikfuß. Die Produktionsanlage wurde bereits errichtet und wird derzeit in Betrieb genommen. Die jährliche Produktion von gasförmigem Helium beträgt 22 Millionen Kubikfuß.

Das australische Unternehmen Bluestar Helium hat sein Vorzeigeprojekt Voyager in Colorado, etwa 100-150 Meilen per Lkw-Transport von den privaten Heliumreinigungsanlagen entfernt, die an das Pipelinenetz um die nationale Heliumreserve Cliffside angeschlossen sind. Der Heliumgehalt bei Voyager beträgt 8,8 %. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine bedingte, förderbare Heliumressource von 643 Millionen Kubikfuß (2C) bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass die Produktion im ersten Quartal 2024 anläuft und die jährliche Nettoproduktgasproduktion von Helium bei voller Kapazität 37,7 Millionen Kubikfuß beträgt.

Diese drei Unternehmen können zwar rentabel werden, werden aber entweder vom Markt verdrängt (Tansania), oder ihre Produktionsmengen sind nicht groß genug, um das prognostizierte US-Heliumversorgungsdefizit auszugleichen.



Abbildung 5: Die Projekte von Bluestar Helium befinden sich in Colorado und liegen strategisch günstig in der Nähe des Pipelinesystems um die US-Heliumreserven in Cliffside, Texas.



Abbildung 6: Vergleichstabelle aus der Präsentation von Bluestar Helium vom Juli 2023, noch ohne Pulsar Helium.

Schlussfolgerung: Pulsar ist einer der wenigen Heliumexplorer, die nach primären Heliumquellen suchen, die nicht an die Erdgasförderung gebunden sind. Die einzigartige Chance von Pulsar Helium besteht darin, mit seiner bevorstehenden Bewertungsbohrung bereits im Februar 2024 eine Heliumentdeckung in den USA zu bestätigen, die ein völlig neues, potenziell riesiges Heliumfeld erschließen könnte. Bislang ist es keinem anderen Heliumexplorer gelungen, eine Entdeckung zu machen, die Produktionsmengen rechtfertigt, die den derzeitigen weltweiten Heliummangel lindern würden. Die meisten neuen Heliumunternehmen haben sich verständlicherweise dort niedergelassen, wo es bereits bekannte Heliumvorkommen gab, die durch die Exploration und Förderung von Erdgas entdeckt wurden. Ihr Vorteil ist oft die Infrastruktur der bestehenden Bohrungen und Pipelines. Die Tatsache, dass diese ausgereiften Lagerstätten bereits zuvor gefördert wurden (Helium und/oder Kohlenwasserstoffe), bedeutet aber auch, dass diese Lagerstätten im Allgemeinen nicht unter hohem Druck stehen, da zumindest ein Teil des Gases bereits gefördert wurde. Genau das macht die Entdeckung von Topaz in Minnesota so aufregend. Es handelt sich um eine völlig neue Entdeckung und ein blindes Ziel, das mit herkömmlichen Explorationsmethoden niemals hätte entdeckt werden können. Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass wir im Jahr 2011, als die Topaz-Helium-Entdeckung durch Bohrungen gemacht wurde, wissen, dass Helium in Minnesota vorkommt. Nach dem kürzlich veröffentlichten passiv-seismischen Modell von Pulsar konnte sich das Gas vermutlich über sehr lange geologische Zeiträume unter einem ~500 Meter dicken Deckgebirge ansammeln und konzentrieren, aber nicht entweichen - daher der hohe Druck und die Heliumkonzentration. Interessanter Fakt am Rande: Die geologische Umgebung des Topaz-Projekts in Minnesota ist etwa eine Milliarde Jahre älter als die Umgebung des Projekts von Noble Helium in Tansania. Pulsar hat viele Vorteile: ein gebohrtes Entdeckungsbohrloch und gesicherte Heliumgehalte, die zu den höchsten der Welt zählen; ein völlig neues Projektgebiet, das alle Merkmale eines großen Heliumsystems aufweist; die Lage in den USA und die Nähe zu einer reichhaltigen Infrastruktur und hochqualifizierten Arbeitskräften in Minnesota. Die bevorstehende Bohrung im Februar könnte für das Unternehmen (und natürlich für den Aktienkurs) einen Wendepunkt darstellen. Ein Bohrerfolg könnte die USA in die Lage versetzen, weiterhin ein führender Heliumproduzent zu bleiben.



