Insgesamt trafen mehr als 750 Teilnehmer zusammen, und es wurden mehr als 100 Sessions von Daten- und KI-Experten, mehr als 25 Kunden und mehr als 40 Partnern angeboten

Denodo, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement, hat vor kurzem seine bisher größten weltweiten DataFest-Events abgeschlossen, die insgesamt eine Rekordzahl von Datenexperten aus mehr als 15 Ländern anzogen. Beim Denodo DataFest, das in Singapur, Japan, Boston und Barcelona stattfand, wurden die neuesten Innovationen der Denodo-Plattform präsentiert, darunter natürlichsprachliche Abfragen mit OpenAI, eingebettete MPP auf der Basis von Presto, eine Sicherheitsrichtlinien-Engine und eine KI-gestützte intelligente Query-Beschleunigung.

In Vorträgen berichteten Denodo-Kunden, wie sie fortschrittliche Architekturen wie Data Fabric und Data Mesh mit einem logischen Ansatz erfolgreich eingesetzt haben, um ihre Entscheidungsprozesse zu beschleunigen, darunter NEC Corp., Telefonica, Toyota Astra Motor, Indonesia Stock Exchange, ING Bank, Mint Mobile, Estes Express Lines, CITY Furniture, TPG, DaVita, Hitachi Vantara, S&P Global, Engie und Vueling. Gleichzeitig gab das Unternehmen die Serie-B-Transaktion im Umfang von 336 Millionen US-Dollar bekannt, die die Marktposition von Denodo und seinen einzigartigen und richtungweisenden logischen Ansatz für das Datenmanagement konsolidieren wird.

In zahlreichen Sessions standen Generative KI (GenAI) und Cloud Native Architecture im Fokus, etwa bei den Vorträgen von Alberto Pan, CTO und EVP bei Denodo, Mike Ferguson, Managing Director bei Intelligent Business Strategies, Charlie Dai, Vice President bei Forrester Research, Sanjeev Mohan, ehemaliger VP bei Gartner und Principal bei SanjMo und Neil Ward-Dutton, VP bei IDC Europe. Auch in den Sessions von Partnern wie AWS, Microsoft, Google oder Accenture wurde das Thema aufgegriffen. Tim Meehan, Vorsitzender des technischen Lenkungsausschusses der Presto Foundation, hielt eine Rede über die Roadmap von Presto, während Selina Yuan, President bei Alibaba Cloud Intelligence International, die Neuigkeiten der kürzlich vereinbarten Partnerschaft zwischen Alibaba Cloud und Denodo überbrachte.

"Ich bin dankbar für die Gelegenheit, den Analystenvortrag beim Denodo DataFest zu halten und darüber zu sprechen, wie Enterprise Intelligence zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse beiträgt", erklärt Neil Ward-Dutton, VP, AI and Intelligent Process Automation European Practices, IDC Europe. "Meine Kollegen und ich haben beobachtet, welchen Einfluss logisches Datenmanagement auf die Nutzung des gesamten Potenzials von Enterprise Intelligence haben kann. Das Denodo DataFest war der perfekte Ort, um zu erfahren, wie logisches Datenmanagement die Zukunft von Daten und Analysen prägt, und um den vielfältigen Diskussionen und Beiträgen zuzuhören."

Bereits zum fünften Mal wurden mit den prestigeträchtigen Denodo Data Innovation Awards für die innovativsten Anwendungsfälle der logischen Datenintegration und -verwaltung acht Kunden für ihre herausragenden Leistungen und ihren Einsatz von Denodo zur Unterstützung von Daten- und Analyseanwendungen und den daraus resultierenden geschäftlichen Auswirkungen ausgezeichnet. Zu den Preisträgern gehören:

Nordamerika Sieger: Texas State Technical College (TSTC), ein öffentliches Community College mit innovativer Finanzierungsstruktur, für seine laufende Expansions- und Wachstumsinitiative Finalist: Estes Express Lines, Amerikas führendes privates Gütertransportunternehmen, für seinen Anwendungsfall der logistischen Optimierung und Steigerung der Kundenzufriedenheit Finalist: Perkins Coie, eine führende internationale Anwaltskanzlei, für ihre Anstrengungen im Bereich der digitalen Transformation

APAC Sieger: Indonesia Stock Exchange, die einzige Börse Indonesiens, für ihren innovativen Anwendungsfall der Marktdatenverteilung Finalist: Capricorn Society, Australiens führende Automobilgenossenschaft, für ihre Innovation beim Anwendungsfall Analytik Center of Excellence

EMEA Sieger: Landsbankinn, die größte Bank in Island, für ihren Anwendungsfall der Datenvernetzung Sieger: Johannesburg Stock Exchange, die größte Börse Afrikas, für ihren Anwendungsfall der Marktinfrastruktur für Börsendienste Finalist: Raiffeisen Bank International, eine der führenden Banken Österreichs, die das größte europäische Kreditprogramm für Scale-ups anbietet, für ihren Self-Service-BI-Anwendungsfall



"Wir waren sehr erfreut, auf dem Denodo DataFest 2023 in Boston unsere Geschichte der Dateninnovation zu erzählen und darstellen zu können, wie Denodo unsere kontinuierliche Expansion und unser Wachstum vorangetrieben hat", so Lydia Hamblin, Applied Research Scientist und George Makhiya, Executive Vice President for Data Analytics, TSTC. "Als eines der wenigen bundesstaatlichen, auf den Arbeitsmarkt ausgerichteten Technical Colleges in den USA haben wir eine einzigartige Finanzierungsformel, die auf der erfolgreichen Vermittlung von Absolventen für Berufe mit hohen Verdienstmöglichkeiten basiert, und wir streben an, weitere Texanerinnen und Texaner für gut bezahlte Stellen zu vermitteln. Das Denodo DataFest bot uns die fantastische Gelegenheit, von Gleichgesinnten zu lernen und unsere Sichtweise auf die Best Practices der nächsten Generation im Datenmanagement zu teilen."

Zeitgleich zum Denodo DataFest organisierte Denodo zwei halbtägige Partner Summits, die Denodo-Partner dabei unterstützen sollten, ihr Daten- und Analysegeschäft zu beschleunigen, indem sie die heißesten Trends und Lösungsansätze für das logische Datenmanagement präsentierten. Diese Thought-Leadership-Events boten Denodo-Partnern die Möglichkeit, Networking zu betreiben, Partnerstrategien zu erlernen und auszutauschen, eine effektive Vertriebspositionierung zu erörtern und sich über die neuesten Aktualisierungen des Partnerprogramms und der Förderung zu informieren. Veranstaltungen dieser Größenordnung und Reichweite waren nur mithilfe des globalen Partnernetzwerks und der Sponsoren von Denodo möglich, zu denen Hitachi, NS Solutions, NSW, Zeal, Wingark1st, Amplifi, Twenty20, Mainline, W5, Data Sentinel, Orion Innovation, IQZ, Carahsoft, Aligned Automation, BDO, CDW, Accenture, Minsalt, FastCube, BITanium, Axians, NTTData, Miriade, Connected Data Group, GFT, Mannai Corp. und Square Services gehören.

"CDW hat kürzlich am Denodo Partner Summit während des DataFest teilgenommen, bei dem Hunderte von Denodo-Kunden und -Partnern zusammenkamen, um sich über die Zukunft des Datenmanagements auszutauschen", berichtet Paul Zajdel, Vice President of Data and Analytics bei CDW. "Beim DataFest haben wir Verbindung mit dem Führungsteam von Denodo aufgenommen, um unsere Partnerschaft weiter zu stärken und Möglichkeiten zu erkunden, wie wir unsere gemeinsamen Kunden optimal bedienen können. Zudem hatten wir die Chance, mit bestehenden und potenziellen Kunden zu sprechen und zu erörtern, wie CDW zusammen mit Denodo dabei helfen kann, ihr Daten-Puzzle zu lösen."

Nach dem Erfolg des Denodo DataFest freut sich das Unternehmen, The Best of Denodo DataFest anzukündigen ein virtuelles Event, das die besten Sessions jedes Events zusammenfasst. Um an der virtuellen Veranstaltung teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier.

