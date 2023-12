Mit dem Signal für wohl etwa drei Zinssenkungen 2024 hat die US-Notenbank Fed die Hoffnungen der Anleger erfüllt. Der DAX reagiert am Donnerstag entsprechend positiv und jagt weiter auf die runde Marke von 17 000 Punkten zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX für den Leitindex ein Plus von 1,2 Prozent auf 16.964 Punkte. Seine Jahresendrally seit dem Zwischentief im Oktober würde er damit auf rund 16 Prozent ausbauen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Donnerstag ebenfalls ...

