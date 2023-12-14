ING NIMMT VONOVIA MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 35 EURJPMORGAN: TOP-UTILITIES FüR 2024 RWE, ENEL, SSEUBS SENKT ZIEL FüR DüRR AUF 22,50 (33) EUR - 'NEUTRAL' BARCLAYS HEBT ZIEL FüR INDITEX AUF 34 (32) EUR - 'EQUAL WEIGHT'CITIGROUP SENKT PUBLICIS AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 90 (100) EURCITIGROUP SENKT WOLTERS KLUWER AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 112,50 (116) EURJEFFERIES HEBT AMS-OSRAM AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 2,70 (4,60) CHFJPMORGAN: TOP-UTILITIES FüR 2024 RWE, ENEL, SSEJPMORGAN SETZT 888 HOLDINGS AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'JPMORGAN SETZT AB FOODS AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'JPMORGAN SENKT ZIEL FüR BRITISH AMERICAN TOBACCO AUF 2700 (2900) P - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT COMPASS GROUP AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 2500 (2200) PENCEJPMORGAN SETZT COMPASS GROUP AUF 'ANALYST FOCUS ...Den vollständigen Artikel lesen ...