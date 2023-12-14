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Energy Plug Technologies: Kursexplosion “Made in Taiwan”?!
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WKN: A11873 | ISIN: ES0148396007 | Ticker-Symbol: IXD1
Tradegate
14.12.23
10:48 Uhr
38,240 Euro
-0,960
-2,45 %
Branche
Bekleidung/Textil
Aktienmarkt
IBEX-35
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
38,28038,29011:06
38,28038,29011:06
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMS-OSRAM
AMS-OSRAM AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMS-OSRAM AG2,210+8,44 %
DUERR AG20,700+3,40 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA38,240-2,45 %
OSRAM LICHT AG50,0000,00 %
VONOVIA SE28,680+8,47 %
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