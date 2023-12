BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch hat die geplante Einführung einer Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge verteidigt. "Das sind vor allem die Businessflüge. Die Leute, die andauernd zwischen Berlin und Frankfurt hin und her jetten, die trifft es vor allem, weil die sehr viel fliegen", sagte Audretsch am Donnerstagmorgen im RBB-Inforadio. Diese hätten offensichtlich genug Geld, um "sehr, sehr häufig" innerhalb Deutschlands zu fliegen. Mit der Kerosinsteuer werde etwas fürs Klima getan und die Verteilungswirkung sei in seinen Augen sehr gerechtfertigt.

Die Pläne sind Teil der Einigung über den Bundeshaushalt 2024 der Ampel-Regierung, die SPD, Grüne und FDP nach zähem Ringen am Mittwoch vorstellten.

Die Einigung sieht auch vor, dass der CO2-Preis beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien angehoben wird. Audretsch verwies darauf, dass das länger vorgesehen war. "Dass jetzt gesagt wird, das wird erhöht, das ist etwas, weil wir eine leichte Reduzierung im Rahmen der Krise hatten. Wir gehen auf das Niveau zurück, was immer geplant war".

Derzeit liegt der CO2-Preis bei 30 Euro. Eine Erhöhung des CO2-Preises ab Anfang 2023 hatte die Koalition wegen der Energiekrise verschoben - und war damit vom Preispfad der Vorgängerregierung aus Union und SPD abgewichen./vrb/DP/jha