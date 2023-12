Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Swiss Re übernimmt Fathom, ein führendes Unternehmen in der Erforschung von Wasserrisiken



14.12.2023 / 09:00 CET/CEST



Swiss Re übernimmt Fathom, ein britisches Unternehmen, das auf die Analyse von wasserbezogenen Risiken in aktuellen und zukünftigen Klimaszenarien spezialisiert ist

Die etablierten Forschungsaktivitäten von Fathom ergänzen die Leistungen von Swiss Re in den Bereichen Datenmodellierung und Risiko-Know-how, mit dem Ziel, Deckungslücken für Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Überschwemmungen, zu adressieren

Unter Beibehaltung ihrer eigenen Marke wird Fathom eng mit der Reinsurance Solutions Sparte von Swiss Re zusammenarbeiten, um ihre innovativen Daten, Karten und Modelle zu Hochwasser- und Klimarisiken weiterzuentwickeln und zu vertreiben Zürich, 14. Dezember 2023 - Swiss Re hat heute die Übernahme von Fathom, einen führenden Anbieter in der Erforschung von Wasserrisiken und der Modellierung von Hochwassern, mit Sitz in Bristol, Grossbritannien, bekanntgegeben. Durch diese Transaktion gewinnt Swiss Re wertvolles Fachwissen sowie eine robuste Produktpalette, welche die Daten- und Risikoexpertise ihrer Reinsurance Solutions Sparte im Bereich Hochwasserrisiken ergänzen. Diese Risiken sind ein wichtiger Treiber für die weltweit stetig steigenden Schäden durch Naturkatastrophen. Russell Higginbotham, CEO von Swiss Re Reinsurance Solutions: «Gemeinsam werden wir mit Fathom unserem Bestreben nachgehen, die Deckungslücke bei Naturkatastrophenrisiken, wie etwa bei Überschwemmungen, zu verringern. Die marktführende Forschungsarbeit sowie die innovativen Tools von Fathom in diesem Bereich schaffen grosse Synergien mit dem Risiko-Know-how und den digitalen Kapazitäten von Swiss Re. Ich heisse das Fathom-Team in der Swiss Re Organisation willkommen und freue mich sehr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihnen.» Stuart Whitfield, CEO von Fathom: «Wir sind da, um Organisationen auf der ganzen Welt bei der Analyse, dem Verständnis und der Reaktion auf Hochwasserrisiken und die sich verändernde Klimalandschaft zu unterstützen. Es herrscht eine grosse Übereinstimmung des Ethos und Ansatzes zwischen Fathom und Swiss Re Reinsurance Solutions. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Ziel, unsere hochentwickelten risikobezogenen Erkenntnisse noch mehr Kunden zugänglich zu machen, um zu einer grösseren globalen Widerstandsfähigkeit beizutragen. Diese Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung unserer Vision, zum Goldstandard bei der Bereitstellung von Analysen zu Wasserrisiken zu werden.» Jüngsten Swiss Re Daten zufolge hat die Rück-/Versicherungswirtschaft im Jahr 2023 rund 40% der wirtschaftlichen Schäden im Zusammenhang mit Naturkatastrophen getragen, was auf eine weltweit grosse Deckungslücke hindeutet. Swiss Re schätzt, dass Naturkatastrophen allein in diesem Jahr weltweit 100 Mrd. USD an versicherten Schäden verursacht haben. Mindestens 12 Mrd. USD der gesamten versicherten Schäden sind auf überschwemmungsbedingte Ereignisse zurückzuführen, was mehr als 30% über dem Jahresdurchschnitt der letzten zehn Jahre liegt. Moderne Datenmodellierung in Verbindung mit wissenschaftlich fundierten Instrumenten und Erkenntnissen ermöglichen es Versicherungs- und Risikomanagementexperten, die Auswirkungen von Überschwemmungen auf Menschen, Gebäude und Unternehmen besser zu verstehen. Fathom ist bestrebt, ihr Fachwissen in diesem Bereich zu nutzen, um ihren Kunden zu helfen, Hochwasserrisiken effizient zu erkennen, zu analysieren und zu mindern. Durch die enge Zusammenarbeit mit Swiss Re Reinsurance Solutions erhält Fathom Zugang zum Kundenstamm von Swiss Re und ihrer langjährigen Expertise im Bereich Naturkatastrophen. Im Rahmen dieser Transaktion wird Fathom ihre eigene Marke beibehalten und ihre etablierten Forschungsaktivitäten weiterführen. Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

