Unternehmenssoftware-Experte soll das Wachstum des führenden Anbieters von Enablement-Technologien in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben

Seismic, der weltweit führende Anbieter von Enablement-Technologien, gibt heute die Ernennung von Russell Webb zum Senior Vice President of International Sales and Customer Success bekannt. Mit seiner Erfolgsbilanz bei der Wachstumsförderung für internationale Technologieunternehmen wird Russell Webb für das internationale Geschäft von Seismic verantwortlich sein und die weitere Expansion des Unternehmens in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum leiten.

Die Ernennung folgt auf das jüngste Wachstum des Unternehmens außerhalb seines nordamerikanischen Stammsitzes mit einem zweistelligen Umsatzwachstum im Jahresvergleich auf den internationalen Märkten. Darüber hinaus konnte Seismic im vergangenen Jahr mehr als 200 neue Kunden in Europa gewinnen und seinen Kundenstamm um führende europäische Marken wie Siemens Healthineers und Aerogen erweitern. Russell wird auf dieser Dynamik weiter aufbauen und Seismic dabei unterstützen, der steigenden Nachfrage nach Enablement-Technologie gerecht zu werden.

"Ich freue mich, Russell in unserem internationalen Team willkommen zu heißen und unsere Investitionen in den europäischen und asiatisch-pazifischen Märkten fortzusetzen", erklärt Doug Winter, Mitbegründer und CEO von Seismic. "Russell ist eine großartige Ergänzung für unser Team. Er weiß genau, wie man das Wachstum von globalen Marken in aufstrebenden Märkten vorantreibt."

Russell verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Vertrieb von Unternehmenssoftware in Europa und leitete Vertriebsteams bei globalen Unternehmen wie Adobe, Sitecore und Infor. Zuletzt war er als Chief Revenue Officer bei Unily tätig. Russell wird von London aus direkt an Hayden Stafford, Chief Revenue Officer und President von Seismic, berichten.

"Ich bin sehr froh darüber, Teil des Seismic Teams zu werden, insbesondere angesichts des anhaltenden Wachstums in der EMEA-Region", so Russell. "Die beeindruckende Dynamik, die das Unternehmen in kurzer Zeit erreicht hat, konnte ich persönlich bei Seismics jüngster Shift-Veranstaltung erleben. Diese Veranstaltung unterstreicht die Professionalität des Unternehmens und verdeutlicht, wie gut wir aufgestellt sind, um die Marktchancen zu nutzen. Ich freue mich darauf, meine neuen Kollegen, Partner und Kunden kennenzulernen, um unser Wachstum und unseren Erfolg weiter voranzutreiben."

Über Seismic

Seismic ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Enablement, der Unternehmen und deren Teams dabei unterstützt, Kunden zu binden und das Umsatzwachstum zu steigern. Die Seismic Enablement CloudTM ist eine leistungsstarke, integrierte Enablement-Plattform, die Teams im Kundenkontakt mit den richtigen Kompetenzen, Contents, Tools und Insights ausstattet, um zu wachsen und zu gewinnen. Mehr als 2.000 Organisationen weltweit, von den Größten bis hin zu Startups und kleineren Unternehmen, vertrauen Seismic bei der Umsetzung ihrer Enablement-Ziele. Seismic hat seinen Hauptsitz in San Diego und verfügt über Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Australien.

