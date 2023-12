© Foto: Boris Roessler/dpa



Alle Vorzeichen deuten auf einen klar festeren Börsenstart in Deutschland hin, nach der Fed-Ankündigung gestern Abend, die Zinsen 2024 zu senken. Fällt die Marke von 17.000 Punkten beim DAX?Die europäischen Märkte werden am Donnerstag zur Eröffnung zulegen, da die Anleger positiv auf das Signal der US-Notenbank Federal Reserve reagierten, dass die Zinssätze im nächsten Jahr gesenkt werden sollen. Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank beließ die Zinssätze unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent, was den Erwartungen der Wall Street entsprach, aber die Stimmung an den Märkten verbesserte sich, nachdem die Entscheidungsträger mindestens drei Zinssenkungen für das nächste Jahr in …