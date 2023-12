FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf bald wieder deutlich sinkende Leitzinsen hat den Dax am Donnerstag erstmals über die runde Marke von 17 000 Punkten katapultiert. Der Leitindex kletterte um 1,4 Prozent auf 17 002 Punkte und setzte so seine jüngste Rekordjagd fort. Im Zuge seiner Jahresendrally vom Tief seit Oktober hatte der Leitindex in der Vorwoche seinen gut vier Monate alten Höchststand übertroffen und danach fast täglich neue Rekordmarken erreicht.

Der starke November findet damit in der Adventszeit seine Fortsetzung. Alleine im Vormonat hatte der Dax 9,5 Prozent an Wert gewonnen, im Dezember hat er nun nochmals ein Plus von fast 5 Prozent nachgelegt. Ausgehend vom Zwischentief im Oktober, das mit 14 630 Zählern noch nahe dem Jahrestief aus dem März gelegen hatte, hat er mittlerweile über 16 Prozent zugelegt. Am Mittwochabend hatte die US-Zentralbank Fed ihre Leitzinsen zwar stabil gehalten. Für kommendes Jahr deuten sich aber Zinssenkungen an, mit denen am Markt auch gerechnet wird./ag/ajx/stk