NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Enel in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick als einen ihrer "Top Picks" unter den europäischen Versorgern für 2024 genannt. Die Einstufung für die Aktie beließ Analyst Javier Garrido auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,10 Euro. Die Gewinnbelastung des Sektors wegen höherer Zinsen werde durch die gestiegenen Energiepreise überkompensiert, schrieb der Experte. Zudem sollte sich die Dynamik im Bereich Erneuerbare Energien im Verlauf des kommenden Jahres weiter bessern. Neben Enel zählen RWE und SSE zu Garridos bevorzugten Titeln. Positiv sieht er auch EDP, Engie und Centrica. Dagegen rät er von den vergleichsweise teuren Papieren von Redeia, Enagas und Severn Trent sowie den besonders zyklischen Aktien von Veolia ab./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2023 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

IT0003128367