Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) -Die 42 Einrichtungen von UL Solutions, die im Rahmen des Satellite Notification and Acceptance Program tätig sind, sind nun anerkannte Prüfstellen im Rahmen des Nationally Recognized Testing Laboratory Program der OSHA.Dies ermöglicht es UL-Solutions, wichtige Arbeit im Bereich Sicherheit fortzusetzen und Kunden vor Ort zu bedienen.UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, gab heute bekannt, dass 42 seiner Einrichtungen, die am Satellite Notification and Acceptance Program (SNAP) der US-amerikanischen Behörde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (OSHA - Occupational Safety and Health Administration) teilnehmen, nun anerkannte Prüfstellen im Rahmen der UL Solutions-Gesellschaft UL LLC und ihrem Anerkennungsbereich im Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL)-Programm der OSHA sind. Das OSHA NRTL-Programm ermöglicht es Produktzertifizierungsstellen wie UL Solutions, Produkte zu zertifizieren, die an Arbeitsplätzen in den USA verwendet werden. Die Maßnahme der OSHA ermöglicht es UL Solutions, nach der Beendigung von SNAP durch die OSHA, weiterhin Kunden vor Ort an insgesamt 55 NRTL-anerkannten Prüfstellen zu bedienen."Wir freuen uns, dass die OSHA unseren Antrag auf Umwandlung unserer 42 Standorte des Satellite Notification and Acceptance Program in anerkannte Prüfstellen im Rahmen unseres Anerkennungsbereichs im Nationally Recognized Testing Laboratory Program der OSHA genehmigt hat", sagte Rick Titus, Akkreditierungsmanager bei UL Solutions. "Die Entscheidung der OSHA ermöglicht es der UL Solutions-Gesellschaft UL LLC weiterhin auf lokaler Ebene tätig zu sein.Der Umfang der Anerkennung wurde nun auf insgesamt 55 anerkannte Prüfstellen weltweit ausgeweitet, um unseren Kunden zu helfen, die Sicherheit von Produkten nachzuweisen, die an Arbeitsplätzen in den gesamten USA verwendet werden."Die neu anerkannten NRTL-Standorte von UL Solutions auf der ganzen Welt ermöglichen internationalen Herstellern von Produkten, die von amerikanischen Arbeitnehmern verwendet werden, mit Ingenieuren zusammenarbeiten, die ein tieferes Verständnis für den lokalen Markt haben und Entscheidungen während des gesamten Zertifizierungsprozesses treffen können. Dazu gehören Hersteller von Produkten, die von sicherheitskritischen Ausrüstungen bis hin zu Mikromobilitätsgeräten und vielen anderen alltäglichen Materialien und Waren reichen, die von Arbeitnehmern benutzt werden.Die OSHA führte SNAP im Jahr 2009 ein, um denjenigen NRTLs, die zur Nutzung dieses Zusatzprogramms zugelassen sind, die Durchführung bestimmter Zertifizierungstätigkeiten an bestimmten Betriebsstätten zu ermöglichen. Am 24. November 2020 veröffentlichte die OSHA eine Bekanntmachung im Federal Register, in der sie die Beendigung des SNAP ankündigte.UL SolutionsUL Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für unsere Kunden aus über 100 Ländern. UL Solutions bietet Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote an, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL Zertifizierungszeichen sind anerkannte Symbole des Vertrauens in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für ein Weiterkommen bei unserer Mission für eine sichere Welt wider. Wir helfen unseren Kunden, innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und auch in Zukunft nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.