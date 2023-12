Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Achtung, jetzt ist Kreativität gefragt, und zwar die von Kindern und Jugendlichen. Beim 54. Internationalen Jugendwettbewerb "jugend creativ" geht's dieses Mal um das Thema "Der Erde eine Zukunft geben". Der Wettbewerb läuft noch bis zum 15. Februar und bis dahin können Bilder und Kurzfilme eingereicht werden. Über Nachhaltigkeit und Klimaschutz und wie man zu diesen Themen kreativ werden kann, berichtet jetzt mein Kollege Mario Hattwig. Er hat sich mit Darya Sotoodeh unterhalten, eine der Unterstützerinnen von "jugend creativ" und Sprecherin von Fridays for Future Deutschland.Sprecher: Darya Sotoodeh unterstützt den Wettbewerb "jugend creativ", weil sie auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen möchte.O-Ton 1 (Darya Sotoodeh, 16 Sek.): "Und so ein Wettbewerb ist eine gute Möglichkeit, um, ja, Ideen zu sammeln, kreativ zu werden. Und ich finde es grade cool, dass einfach junge Leute sich da beteiligen können und auch mit ihren persönlichen Talenten und Fähigkeiten etwas beitragen können."Sprecher: Beim diesjährigen Wettbewerbs-Thema "Der Erde eine Zukunft geben" kann man mit Bildern oder in kurzen Videos seiner Kreativität freien Lauf lassen. Man könnte zum Beispiel aktuelle Probleme darstellen, also wie sich die Erde wegen der Klimakrise aktuell verändert,...O-Ton 2 (Darya Sotoodeh, 23 Sek.): "Man kann das Ganze aber auch motivierender machen, indem man vielleicht eine Art von Utopie auch aufzeichnet und sagt: Was wünsche ich mir denn für eine Welt? Wie sieht denn die Welt aus, die vielleicht nicht immer von allem mehr braucht und wo man quasi die Natur ausbeuten muss und Menschen ausbeuten muss und wir alle immer irgendwie genug haben und niemand allein ist?' Und das in Bilder oder Videos zu packen fände ich eine coole Idee."Sprecher: Darya Sotoodeh selbst würde zum Beispiel ein Video drehen und zeigen, wie es in einer klimagerechten Welt aussehen könnte.O-Ton 3 (Darya Sotoodeh, 15 Sek.): "...was da vielleicht anders ist. In meinem Alltag würde das zum Beispiel heißen, dass ganz viele Leute Bus und Bahn fahren, dass das kostenlos ist, dass sich alle irgendwie fortbewegen können. Und ja, dass es vielleicht auch keine Armut gibt, keine sterbenden Wälder. Irgendwie sowas fänd ich ganz schön."Abmoderationsvorschlag: Noch bis zum 15. Februar können Kinder und Jugendliche ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Bilder oder Kurzfilme zum Thema "Der Erde eine Zukunft geben" bei den teilnehmenden Volksbanken und Raiffeisenbanken einreichen. Bis dahin läuft nämlich noch der 54. Internationale Jugendwettbewerb "jugend creativ". Alle Infos zur Teilnahme gibt's auch online unter jugendcreativ.de.Pressekontakt:Pressekontakt BVR:Cornelia SchulzPressesprecherinTelefon: 030/2021-1330E-Mail: presse@bvr.dePressekontakt Agentur:wiese prBeate WieseTelefon: 030/60945-180E-Mail: mail@wiese-pr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40550/5671930