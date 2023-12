Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins am Mittwochabend wie erwartet unverändert gelassen und für das kommende Jahr erste Zinssenkungen in Aussicht gestellt. An den Märkten kam das gut an: Der Bitcoin hat daraufhin wieder den Vorwärtsgang eingelegt und einen guten Teil des Rücksetzers vom Wochenanfang schon wieder aufgeholt.Nach dem Fed-Entscheid am Vorabend ist die Unsicherheit vieler Marktteilnehmer verschwunden und die Bullen übernehmen wieder das Ruder. So auch beim Bitcoin: Der Kurs der digitalen ...

