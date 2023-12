Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein erneut freundlicher Handelstag ab. Der DAX notierte kurz nach Handelsbeginn erneut auf Rekordhoch bei 17.003 Punkten. Zuletzt lag der deutsche Leitindex noch rund 1,4 Prozent im Plus bei 16.993 Punkten. Folgende Themen stehen heute zudem im Fokus der Anleger.1. Rekordrally an der Wall Street Der Dow Jones hat am Mittwoch nach dem US-Zinsentscheid ...

