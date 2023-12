Mit dem Zukauf will der Rückversicherer sein Know-how im Bereich der Wasserrisiken und der Modellierung von Hochwassern verbessern.Zürich - Swiss Re hat britische Unternehmen Fathom übernommen. Damit will der Rückversicherer sein Know-how im Bereich der Wasserrisiken und der Modellierung von Hochwassern verbessern. Fathom soll als eigene Marke weitergeführt werden und eng mit dem Bereich Reinsurance Solutions der Swiss Re zusammenarbeiten, teilte der Konzern am Donnerstag in einem Communiqué mit.

