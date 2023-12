DJ DAX steigt erstmals über die Marke von 17.000 Punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Zinssenkungsspekulationen haben den DAX am Donnerstag erstmals über die Marke von 17.000 Punkten steigen lassen. Bei 17.003 Punkten wurde ein neues Rekordhoch markiert. Aktuell steht der DAX bei 16.990 Punkten, ein Plus von 1,3 Prozent. Treiber sind die Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend, die für das kommende Jahr insgesamt drei Zinssenkungen avisiert hat und sich damit der Markterwartung von vier Zinsschritten angenähert hat. In der Folge kletterte bereits der Dow-Jones-Index auf ein neues Rekordhoch.

Laut der Deutschen Bank preist der Markt nun bereits sechs Zinssenkungen von jeweils 25 Basispunkten ein, vor der Fed-Sitzung waren es vier gewesen. Einer ersten Zinssenkung im März wird nun eine Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent zugebilligt nach gut 40 Prozent vor der Sitzung.

Bereits im Vorfeld hatten spekulative Zinssenkungserwartungen den DAX auf neue Rekordhochs geführt. Die US-Notenbank um Fed Präsident Jerome Powell hat sich diesen Erwartungen deutlich angenähert. "Jerome Powell hat für die Börsen gestern den Weihnachtsmann gegeben. Jetzt erwarten die Börsianer, dass Christine Lagarde das Christkind spielt", kommentiert bei QC Partners.

Die EZB dürfte am Mittag die Leitzinsen unverändert lassen. Analysten gehen überwiegend davon aus, dass sie ihre geldpolitischen Schlüsselaussagen beibehalten wird: Dass nämlich die Zinsen ausreichend lange ausreichend restriktiv bleiben müssen, um die Inflation rechtzeitig auf 2 Prozent zu senken. Und: Dass die weiteren geldpolitischen Schritte datenabhängig erfolgen werden. Im Detail könne es aber durchaus Änderungen geben, in dem sich ein spürbar verändertes Meinungsbild innerhalb des EZB-Rats spiegeln würde.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2023 03:39 ET (08:39 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.