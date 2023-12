Die Bouygues-Gruppe verpflichtet sich zum internen Datenaustausch mit einer Corporate Data Hub-Lösung zur Förderung des Datenverkehrs innerhalb des Unternehmens. Außerdem werden die Grundlagen für externen Datenaustausch gelegt.

Die Bouygues-Gruppe entscheidet sich bei der Einführung ihres Corporate Data Hub zur Schaffung eines unternehmensinternen Daten-Ökosystems für die Technologie von Dawex, dem Marktführer für Lösungen zum Datenaustausch. Dank der Dawex-Technologie für den Datenaustausch stellt sich die Bouygues-Gruppe den Herausforderungen des internen Datenverkehrs und beschleunigt und vereinfacht den Daten- und Informationsaustausch zwischen den Tochtergesellschaften; Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, Equans, die TF1-Gruppe und Bouygues Telecom.

Dank der Corporate Data Hub-Lösung von Dawex kann die Bouygues-Gruppe Daten in einem sicheren, vertrauenswürdigen Umfeld vertreiben, erheben und austauschen und an Potenzial zur Wertschöpfung zulegen. Die Lösung, die bereits den neuen europäischen Vorgaben entspricht, ermöglicht die Anwendung der Datenschutzpolitik der Bouygues-Gruppe und stützt sich auf eine Technologie, die sich einfach in die Unternehmenssysteme einbinden und damit vernetzen lässt.

Somit betreibt die Bouygues-Gruppe Datenaustausch und reduziert signifikant Zeit und Aufwendungen für die Umsetzung, um das Daten-Sourcing zu rationalisieren, das Teilen von Daten im Bereich wirtschaftliche Intelligenz zu beschleunigen und die gemeinsame Nutzung von Daten zu fördern, die für die Verbesserung der operativen Effizienz ausschlaggebend sind. Mit der Einführung des internen Datenaustauschs legt die Gruppe die Grundlagen für den externen Datenverkehr und die Umsetzung neuer Modelle für den Datenaustausch.

"Die Tätigkeit von Bouygues im Bau-, Energie- und Dienstleistungssektor, bei Medien und Telekommunikation gehorchen Grundbedürfnissen. Wir arbeiten an der Suche nach der richtigen Technologie für unser erforderliches Innovationsvorhaben und daran, uns den wirtschaftlichen und umwelttechnischen Herausforderungen zu stellen, mit denen wir konfrontiert werden." erklärt Edward Bouygues, stellvertretender Generaldirektor der Bouygues-Gruppe, Entwicklung Télécoms, RSE und Innovation. "Daten stehen im Mittelpunkt unserer Strategie und als Unterzeichner des Programms "Ich entscheide mich für French Tech", entschied sich Bouygues für die Dawex-Technologie für den Datenaustausch, um die Innovation innerhalb der Gruppe zu fördern und die Weiterentwicklung unserer Berufe weiterzubringen" meint Herr Bouygues abschließend.

"Wir freuen uns sehr, dass die Bouygues-Gruppe sich beim Corporate Data Hub für die Dawex-Technologie für den Datenaustausch entschieden hat. Diese Entscheidung zeigt das Engagement von Dawex bezüglich den fortschrittlichsten Lösungen im Hinblick auf die strategischen Herausforderungen von Organisationen", meint Fabrice Tocco, Co-CEO von Dawex. "Mit der Corporate Data Hub-Lösung erhalten die großen Organisationen eine sofortige Antwort bezüglich einiger ihrer Herausforderungen in Sachen Business, Umwelt und operatives Geschäft sowie bezüglich der KI-Strategien. Dabei wird intern das gesamte Potenzial ihrer Daten freigesetzt."

Über Dawex

Dawex ist marktführend in Sachen Data Exchange-Lösungen für den vertrauensvollen Vertrieb von Datenprodukten für jegliche Geschäftsmodelle, entsprechend geltender Datenbestimmungen. Mit der Data Exchange Technologie von Dawex schaffen Organisationen Datenökosysteme sowie Datenräume wie beispielsweise Data Marketplaces, Corporate Data Hubs und Industry Data Hubs, um sich wirtschaftlichen und umwelttechnischen Herausforderungen sowie der Dekarbonisierung zu stellen

Über Bouygues

bouygues.com

