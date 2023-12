München (ots) -Die sechsteilige Highend-Serie "Die Saat - Tödliche Macht" überzeugt auf ganzer Linie: Bereits 6,5 Millionen Abrufe - deutlich mehr als eine Million pro Folge - kann die anspruchsvolle Thrillerserie seit Einstellung in die ARD Mediathek am 1. Dezember verzeichnen. Auch die erfolgreiche Ausstrahlung im Ersten belegt das große Interesse: Am Samstag, 9. Dezember, verfolgten zur Primetime 4,78 Millionen die erste Folge, das entspricht einem Marktanteil von 18,4 %. Im Schnitt erreichten die sechs Folgen 3,90 Mio. Zuschauer:innen im Ersten (16,5 % Marktanteil).Doch nicht nur beim Publikum, auch in der Presse stößt die Serie auf große positive Resonanz. Gelobt wurde vielfach der vielschichte Spannungsbogen, den Seriencreator Christian Jeltsch und sein Koautor Axel Hellstenius mit Regisseur Alexander Dierbach entwickeln, der die bildstark inszenierte Thrillerhandlung mit einem aktuellen Wirtschaftskrimi verbindet. Die hochkarätige Besetzung mit Heino Ferch, Ingrid Bolsø Berdal, Rainer Bock, Jonathan Berlin, Seumas Francis Sargent, Friedericke Becht und vielen anderen sorgen für beste Thrillerunterhaltung auf anspruchsvollem Niveau.Begleitet wird die Serie von dem 25-minütigen "Making-Of,Die Saat - Tödliche Macht' - powered by BRISANT", das in der ARD Mediathek zu sehen ist. Es gibt exklusive Einblicke in die Spielorte und Entstehung der prominent besetzten deutsch-norwegischen Koproduktion und bietet Interviews mit den Darsteller:innen, darunter Heino Ferch und Ingrid Bolsø Berdal, sowie den Macher:innen der Serie."Die Saat - Tödliche Macht" ist eine Koproduktion von Odeon Fiction, ARD Degeto und NRK in Zusammenarbeit mit REIN FILM. Die Redaktion liegt bei Sebastian Lückel und Christoph Pellander für die ARD Degeto und bei Elisabeth Tangen für NRK. Produzentin ist Britta Meyermann. Regie führt Alexander Dierbach, die Drehbücher stammen von Christian Jeltsch, der auch Creator und Headwriter ist, und Axel Hellstenius. Für die Kamera ist Ian Blumers verantwortlich. Service Produzent auf Spitzbergen war PolarX AS, Service Produzent in Prag Mia Film. Gefördert wurde "Die Saat - Tödliche Macht" vom FilmFernsehFonds Bayern, Czech Film Fund, German Motion Picture Fund, Filmfond Nord und Creative Europe MEDIA der Europäischen Union. Der Weltvertrieb liegt bei Leonine Studios.Die Serie ist noch bis zum 10. Juli 2024 in der ARD Mediathek abrufbar - sowohl auf Deutsch als auch in der englischen Originalversion.ardmediathek.dePressekontakt:Natascha LieboldARD Degeto PressestelleTel.: 069/1509-346E-Mail: Natascha.Liebold@degeto.deIngrid GüntherARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: (089) 558944 877E-Mail: Ingrid.Guenther@ard.deFotos erhalten Sie unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5672076