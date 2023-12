Es ist erst etwa zwei Monate her, dass der Pharmakonzern Pfizer seine Anleger mit einer deutlichen Umsatz- und Gewinnwarnung verschreckte. Nun schiebt das Management die nächste Kröte nach, welche die Anteilseigner wohl oder übel schlucken müssen. Die Ziele für das kommende Jahr wurden deutlich nach unten bewegt, was an den Märkten überhaupt nicht gut ankommt.Anzeige:Konkret erwartet Pfizer (US7170811035) für 2024 nun nur noch einen Gewinn je Aktie im Bereich von 2,05 bis 2,25 US-Dollar. Selbst im besten Fall werden die Erwartungen der ...

