LONDON/TOKIO/ROM (dpa-AFX) - Die gemeinsame Entwicklung eines neuen Tarnkappen-Kampfjets zwischen Großbritannien, Italien und Japan ist einen Schritt näher gerückt. Die Verteidigungsminister der drei Länder unterzeichneten den Vertrag in der japanischen Hauptstadt Tokio, wie das Verteidigungsministerium in London am Donnerstag mitteilte. Die Entwicklungszentrale werde ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben, hieß es in der Mitteilung.

Der neue Überschall-Kampfjet, der in Großbritannien den Namen Tempest trägt, soll bis 2035 ausgeliefert werden und den in Großbritannien als Typhoon bezeichneten Eurofighter ersetzen. Das Entwicklungsprogramm soll 2025 starten. Das Projekt sei elementar "für die Zukunft der Stabilität in der euroatlantischen und indopazifischen und weiteren globalen Sicherheit", so die Mitteilung.

Demzufolge soll der Tarnkappen-Kampfflieger mit neuester Technologie ausgestattet werden, beispielsweise einem Radar, das 10 000 mal mehr Daten liefert als derzeitige Systeme. Das Flugzeug sei darauf ausgerichtet, einer der modernsten, kompatibelsten und am besten verbundenden Kampfjets weltweit zu werden./cmy/DP/jha