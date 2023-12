Köln (ots) -- Die RTL-Sendergruppe legt bei 14-59 und 3+ gegenüber Vorjahr zu. RTL Deutschland feiert beim Gesamtpublikum sein erfolgreichstes Jahr seit 2017.- RTL verbucht bei 3+ und 14-59 sein erfolgreichstes Jahr seit 2020 erreicht bei 14-49 mit 10,1 Prozent als einziger Sender einen zweistelligen Marktanteil. Als Marktführer in zahlreichen relevanten Zielgruppen (u.a. 14-59, 14-49, 14-29, 14-39) ist RTL damit bestens aufgestellt für seinen 40. Geburtstag im Januar.- VOX bei 14 bis 59 erstmals auf Platz 2 unter den Privatsendern.- SUPER RTL sicherte sich mit 19,9 Prozent Marktanteil die Marktführerschaft bei den 3- bis 13-Jährigen.- Rekordjahr für RTL+ mit Allzeit-Streamingrekorden: Oktober ist nach Sendungsstarts stärkster Monat jemals, November und September auf Platz 2 und 3. Auch Audio- und Magazin-Nutzung gestiegen.RTL Deutschland freut sich über ein erfolgreiches Jahr: Das führende deutsche Medienunternehmen feierte in 2023 (1.1.-30.11.) Erfolge in TV und Streaming, Print und Digital, Radio und Podcast.Mit einem Marktanteil von 27,4 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen wuchsen die Sender von RTL Deutschland (RTL, VOX, ntv, NITRO, SUPER RTL, RTLZWEI, RTLup und VOXup sowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Living, RTL Passion, GEO WILD und GEO Television) um 0,4 Prozentpunkte (2022: 27,0 %). Der Vorsprung zu den Wettbewerbern von ProSiebenSat.1 betrug 5,7 Prozentpunkte (21,7 %). Beim Gesamtpublikum erreichte RTL Deutschland 22,5 Prozent Marktanteil (+0,4 % vs. Vorjahr) und feiert damit sein stärkstes Jahr seit 2017.RTL legt 2023 im Vorjahresvergleich zu: Der Sender erreichte bei den 14- bis 59-jährigen Zusehern 9,4 Prozent Marktanteil (+ 0,2 %) und ist damit kurz davor, die Marktführerschaft in der werberelevanten Zielgruppe vom ZDF zurückzuholen (ZDF: 9,2 %). Beim Gesamtpublikum erreicht RTL 7,9 Prozent (+ 0,4 %) und verbucht damit sowohl bei 3+ als auch 14-59 sein stärkstes Jahr seit 2020. Zudem erreicht RTL in zahlreichen relevanten Zielgruppen die Marktführerschaft: RTL liegt unter anderem vorne in den Zielgruppen 14-59, 14-29, 14-39 sowie bei 14-49, wo der Sender mit 10,1 Prozent Marktanteil als einziger einen zweistelligen Wert verbucht. Damit ist der Sender bestens aufgestellt für seinen 40. Geburtstag im Januar. VOX krönt das Jahr 2023 mit einem Rekord: Erstmals in der Geschichte des Senders liegt VOX im Jahresschnitt in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen auf Platz 2 der Privatsender (6,3 Prozent Marktanteil). Eine weitere Bestmarke ist bei den Gesamtzuschauenden in Aussicht. Auch hier ist VOX auf Erfolgskurs und liegt aktuell im Jahresschnitt ebenfalls auf Platz 2 der Privatsender mit 4,7 Prozent Marktanteil. SUPER RTL sicherte sich mit 19,9 Prozent Marktanteil die Marktführerschaft bei den 3- bis 13-Jährigen und ließ damit erneut den Kinderkanal (15,2 Prozent), Nickelodeon (6,0 Prozent) sowie den Disney Channel (13,2 Prozent) hinter sich. Zuwächse verzeichneten die jüngsten Sender der Gruppe: RTLup legte bei den 14- bis 59-Jährigen im Vorjahresvergleich um 0,2 Prozentpunkte zu (MA: 2,2 %), VOXup um 0,1 Prozentpunkte (MA: 0,7 %).2023 ist ein absolutes Rekordjahr für RTL+. Seit Launch der All Inclusive Entertainment App im August erzielt der Streamingdienst von RTL Deutschland einen Rekord-Monat nach dem nächsten. Besonders die starken Video-Inhalte sorgen mit so vielen Gesamt-Sendungsstarts wie noch nie für Alltime Highs auf RTL+. So katapultiert sich der Oktober zum stärksten Monat jemals in der Geschichte von RTL+, dicht gefolgt von November und September auf Platz 2 und 3. Insgesamt verbuchen die Gesamt-Sendungsstarts von Januar bis einschließlich November 2023 im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 23 Prozent. Neben den erfolgreichen Bewegtbild-Inhalten ist auch die Nutzung im Audio-Bereich stark gestiegen. Seit Integration von Musik, Hörbüchern und Podcasts in der RTL+ App im August sind die Audio-Streamstarts um hervorragende 48 Prozent gewachsen. Auch die nach Launch der All Inclusive Entertainment App nach und nach integrierten Online-Magazine tragen zur starken Nutzung des crossmedialen RTL+ Angebots bei.Die monatliche Reichweite der RTL Deutschland Senderfamilie lag im Schnitt bei 58,49 Millionen Zuschauern*. Mit seinem Digital-Portfolio mit Angeboten wie ntv.de, RTL.de, stern.de, gala.de oder Chefkoch.de erreichte das Unternehmen im Schnitt 609 Millionen Visits im Monat (Quelle: IVW Ausweisung Digital Januar bis November 2023). Einen neuen Rekord erzielte das Angebot sport.de im Juni mit 37,81 Millionen Visits. Mit seinem Magazinportfolio erreichte RTL Deutschland monatlich insgesamt 15,29 Mio. Leser (Quelle: monatl. Nettorw., b4p 2023).Die RTL-Radiofamilie und ihre Senderbeteiligungen wachsen mit dem Start der terrestrischen Sender NRW 1, Antenne Schlager sowie Antenne Sachsen und erreichen insgesamt 54 Millionen Deutsche (ma 2023 Audio II). Auch die Podcast-Nutzung stieg stark: Die Podcasts der Audio Alliance erreichen aktuell 15 Millionen Abrufe im Monat über alle Plattformen. Damit verzeichnet die Podcast-Produktionseinheit von RTL Deutschland ein Jahr nach Integration ihres Angebots in RTL+ einen neuen Rekordwert.Den vollständigen Überblick unserer crossmedialen Highlights 2022 finden Sie HIER.*Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE, Zeitraum 1.1.-30.11.2023Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. 