14. Dezember 2023, CleanTech Lithium PLC (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTCQX:CTLHF), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das nachhaltige Lithiumprojekte in Chile für die saubere Energiewende vorantreibt, wurde mit dem "Green Achievement Grand Prix Award" bei den Huawei - "Green & Smart Mining: the Future is Here! Green Achievement Awards 2023, Chile, ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung, die am 12. Dezember in Santiago stattfand, wurden Leistungen gewürdigt, die eine grünere und nachhaltigere Zukunft für die chilenische Bergbauindustrie fördern.

Mit dem Green Achievement Grand Prix wird der integrierte und umfassende Ansatz von CTL in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) gewürdigt, bei dem Umweltschutz, gesellschaftliches Engagement und die verantwortungsvolle Nutzung von Ressourcen im Vordergrund stehen.

Bild 1: Sabine Macaya, Operations Manager bei CTL und Marcela Sepúlveda, Community Relations Manager bei CTL nehmen den Green Achievement Grand Prix Award entgegen

Marcela Sepúlveda, Community Relations Manager von CleanTech Lithium, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten, die das Engagement von CTL für die Produktion von Lithium in Batteriequalität in Chile mit einem einzigartigen nachhaltigen ESG-Ansatz in unserem gesamten Unternehmen anerkennt. Wir glauben, dass die Lithiumproduktion so grün sein sollte wie die Elektromobilitätslösung, die sie ermöglichen soll.

"Unser Ansatz steht im Einklang mit der nationalen Lithiumstrategie Chiles, angefangen bei der nachhaltigen Gewinnung mit der Technologie der direkten Lithiumgewinnung bis hin zur Berücksichtigung der Rechte der Gemeinden im Mittelpunkt unserer Entscheidungsfindung. Vor kurzem haben wir unsere Allianz mit den Colla-Gemeinden für das erste gemeinsam entwickelte Bergbaumodell für die Lithiumgewinnung in Chile bekannt gegeben und wir freuen uns darauf, diesen Schwung bis 2024 beizubehalten."

Zu den Teilnehmern der Preisverleihung gehörten Vertreter der chilenischen Regierungsbehörden und Branchenkollegen wie Enami, Sernageomin und Wealth Minerals. Zu den Gewinnern in anderen Kategorien gehörten Anglo American und Sociedad Química y Minera de Chile (SQM).

