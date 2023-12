Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kann die Hände getrost in den Schoss legen. Die Inflationsrate lag zuletzt bei 1.4 %. Gleichzeitig liegt der Leitzins mit 1.75 % weder zu hoch noch zu niedrig.Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Keine Notwendigkeit für einen schnellen Kurswechsel beim Leitzins. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kann die Hände getrost in den Schoss legen. Die Inflationsrate lag zuletzt bei 1.4 %. Gleichzeitig liegt der Leitzins mit 1.75 % weder zu hoch noch zu niedrig. Es passt also derzeit. Der Inflationsdruck habe über das letzte Quartal…

Den vollständigen Artikel lesen ...