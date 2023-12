FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 6600(6000) P - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP REINITIATES THG WITH 'BUY' - PRICE TARGET 110 PENCE - GOLDMAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 700 (900) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN STARTS QUILTER WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 100 PENCE - JPMORGAN ADDED 888 HOLDINGS TO 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN ADDED COMPASS GROUP TO 'ANALYST FOCUS LIST' - JPMORGAN CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 2700 (2900) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1280 (1450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1225 (1275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 1500 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SEVERN TRENT TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2450 (2400) P - JPMORGAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4200 (4600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4200 (4600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES AB FOODS ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES COMPASS GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2500 (2200) PENCE - JPMORGAN RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 760 (740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MARSTONS TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 58 (54) PENCE - JPMORGAN RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 290 (217) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 740 (675) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2125 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1075 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN REMOVED WHITBREAD FROM 'ANALYST FOCUS LIST' - MORGAN STANLEY CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 2900 (3100) P - 'OW' - STIFEL CUTS NEXT TO 'HOLD' - PRICE TARGET 8400 PENCE



