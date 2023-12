© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Nach der starken Rallye der vergangenen Tage notiert die Morphosys-Aktie am Donnerstag mit roten Vorzeichen. Das Unternehmen hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss eine Kapitalerhöhung bekanntgegeben. Der Biotechnologie-Konzern Morphosys hat durch eine Kapitalerhöhung zusätzliche Finanzmittel generiert. Das Unternehmen, das im SDAX gelistet ist, gab am Donnerstagmorgen in Planegg, nahe München bekannt, dass es erfolgreich etwa 3,4 Millionen Aktien an institutionelle Investoren zu einem Preis von je 30 Euro veräußert habe. Der daraus resultierende Bruttoerlös beläuft sich auf ungefähr 102,7 Millionen Euro. Diese Kapitalspritze soll vorrangig für die Markteinführung des Krebsmedikaments …