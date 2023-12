München (ots) -Noch gibt es gute Verhandlungsspielräume bei den Immobilienpreisen in Deutschland - aber diese werden schon geringer. Das zeigen aktuelle Erhebungen von Interhyp und der Immobiliensuchmaschine ThinkImmo.In der Niedrigzinsphase waren Immobilien noch besser leistbar und die Nachfrage deutlich größer als das Angebot. Der Konkurrenzkampf um die begehrten Traumimmobilien hat dazu geführt, dass deutliche Preisaufschläge auf den vom Verkäufer aufgerufenen Angebotspreis die Regel waren.Die Zinswende brachte den Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt. Seither zeigt sich ein verändertes Bild. Käuferinnen und Käufer haben wieder die Möglichkeit, selbstbewusst Preise zu verhandeln. Der Kaufpreis liegt nun teils deutlich unter dem Angebotspreis.Fazit: Noch gibt es guten Verhandlungsspielraum - aber er wird weniger. Im aktuellen Zinszwischentief liegen die Bauzinsen wieder unter der 4-Prozent-Marke, d.h. Finanzierungen sind günstiger zu bekommen. Das wird Auswirkungen auf die Nachfrage nach Immobilien und damit auch die Möglichkeiten bei den Preisverhandlungen haben.Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft bei Interhyp, empfiehlt: "Kaufinteressierte sind gut beraten, jetzt die Chancen zu nutzen, die das aktuelle Marktumfeld bietet. Wer selbstbewusst verhandelt, hat die Möglichkeit, zu einem attraktiven Preis eine Immobilie zu erwerben."Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2022 ein Finanzierungsvolumen von 29,0 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Valeria Honal, Unternehmenssprecherin, Interhyp AG, Domagkstraße 34, 80807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1281, E-Mail: presse@interhyp.de; https://interhyp.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12620/5672195