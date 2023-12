Anleger sind erleichtert nach dem gestrigen US-Notenbank-Event. Die Perspektive deutlich sinkender Leitzinsen hat den Dow Jones Industrial am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. Auch Tech-Titel wie die PayPal-Aktie profitierten von der positiven Aussicht in der US-Zinspolitik. Die Bullen haben nun einen wichtigen Befreiungsschlag vollzogen.Der bekannteste Wall-Street-Index übersprang zudem erstmals die Hürde von 37.000 Punkten und ging letztlich mit einem Plus von 1,40 Prozent auf 37.090 Zähler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...