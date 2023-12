Nach dem Trendbruch diese Woche geht es für die Commerzbank-Aktie weiter bergab. Neben der Hannover Rück reihte sich die Notierung zwischenzeitlich am DAX-Ende ein. In Europa verlieren gerade zinssensitive Geldhäuser vor der heutigen EZB-Sitzung. Anleger fürchten, dass die Notenbank der Fed folgt.Die US-Notenbank Federal Reserve hat gestern den Leitzins zum dritten Mal in Folge unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent belassen. Die neuen Projektionen der Fed deuten aber darauf hin, dass ...

