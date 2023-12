Epic Games hat nach seinem Erfolg in der gerichtlichen Auseinandersetzung mit Google jetzt offenbar die Spendierhosen an. In seinem Games-Store verschenkt Epic über Weihnachten und Neujahr 17 Spiele - das erste könnt ihr euch schon abholen. Im Streit um die von den App-Stores erhobenen Gebühren bei Käufen und In-App-Transaktionen hat Epic Games zuletzt einen wichtigen Sieg gegen Google errungen -Â nach der krachenden Niederlage gegen Apple. Offenbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...