München (ots) -Auch in der Woche vor Weihnachten beschenkt Moderator Kai Pflaume die Quizfans bei "Wer weiß denn sowas?" mit interessanten und amüsanten Besetzungen der prominenten Rateduelle. Die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton geben wie immer alles, um auch heikle Fragen, wie diese zu knacken:Wird der Begriff "Negligé" wörtlich genommen, ...?a) handelt es sich um ein vernachlässigtes Kleidungsstückb) darf es nur bei Mondschein getragen werdenc) muss es nach dem Tragen entsorgt werdenFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· "Der Alte"-Duell: Schauspielerin Stephanie Stumph, die seit 2015 in der Kult-Krimiserie "Der Alte" als Kommissarin "Annabell Lorenz" ermittelt, tritt zum Wettraten gegen ihren "Chef" an: Hauptkommissar "Caspar Bergmann" spielt seit dem Frühjahr ihr Kollege Thomas Heinze.· Spaß-Duell: In der Serie "Pastewka" standen Michael Kessler (Switch reloaded, Kohlrabenschwarz) und sein Rategegner Michael Matschke (heute-show) gemeinsam vor der Kamera. Wer von den beiden Comedyfüchsen wird sich bei "Wer weiß denn sowas?" den Sieg schnappen?· Bergsteiger-Duell: Diane und Reinhold Messner gründeten die "Messner Mountain Heritage", die sich für traditionelles Bergsteigen einsetzt. Gemeinsam veröffentlichten sie auch das Buch "Sinnbilder", in dem es um Verzicht als Grundlage für ein gelungenes Leben geht. Bei "Wer weiß denn sowas?" ist aber jeder ganz auf sich allein gestellt.· Comedy-Duell: In seine Comedy-Show "Sträter" lädt Torsten Sträter amüsante Gäste zum Plaudern ins Erste ein. Er tritt gegen Cordula Stratmann an, die zurzeit in der RTL-Serien-Fortsetzung der Kult-Komödie "Club Las Piranjas" als patente Ruhrpott-Wirtin "Änne Burger" zu erleben ist.· Musik-Duell: Der Schlagersänger Olaf Berger, der an einem Heiligabend in Dresden geboren wurde, trifft auf die gebürtige Hallenserin Seraphina Kalze. Sie ist nicht nur Moderatorin der Kabel-Eins-Sendung "Abenteuer Leben", sondern auch Musikerin und charmante Erzählerin von "Flachwitzen". Da sind die Lacher beim Quizzen garantiert.Die Rate-Duelle im Überblick:Montag, 18. Dezember Thomas Heinze / Stephanie StumphDienstag, 19. DezemberMatthias Matschke / Michael KesslerMittwoch, 20. Dezember Reinhold Messner / Diane MessnerDonnerstag, 21. Dezember Torsten Sträter / Cordula StratmannFreitag, 22. Dezember Olaf Berger / Seraphina KalzeHätten Sie gewusst, dass ...es sich bei dem Begriff "Negligé", wörtlich genommen, um ein vernachlässigtes Kleidungsstück handelt?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-appkostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas