Der IR-Chef von About You (AY), Frank Böhme, nahm letzte Woche an der German Opportunities-Konferenz von AlsterResearch teil und stellte einem breiteren Publikum das Geschäftsmodell von About You vor. AY ist ein führender Online-Händler für Mode- und Lifestyle-Produkte, der den Offline-Einkaufsbummel für die Käufer der Generation Y und Z digitalisiert, aber wie die gesamte Branche mit einem schwierigen Umfeld konfrontiert ist. AY hat sich an das Umfeld angepasst und sich auf die Verbesserung der Profitabilität konzentriert. Das Asset-Light-Geschäftsmodell und die Positionierung des Unternehmens sind jedoch so strukturiert, dass sie ein schnelles Wachstum fördern, sobald das Umfeld günstiger wird. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen ihr Kursziel von EUR 7,00 und ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken