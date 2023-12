Luxemburg/München (ots) -- Mit dem neuen Suchfilter auf der Startseite von amazon.de können Kund:innen gezielt nach Produkten von Kleinunternehmen suchen.- Amazon unterstützt kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) mit zahlreichen Tools und Initiativen.Ab sofort können Kund:innen auf amazon.de gezielt nach Produkten von kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) suchen - mit dem Filter "Kleinunternehmen", der direkt auf der Startseite zur Verfügung steht.So funktioniert der Suchfilter: Kund:innen geben bei Amazon zunächst den Suchbegriff - z.B. "Weihnachtsgeschenke" - ein. Mit der Ergebnisliste erscheint dann die Möglichkeit, in den Suchertreffern weiter zu Filtern - z.B. nach Liefergeschwindigkeit, Produktkategorie und Preis. Neu hinzugekommen ist nun der Filter "Kleinunternehmen". Wird dieser ausgewählt, erscheinen ausschließlich Produkte, deren Anbieter die Kriterien für das "Kleine Unternehmen-Abzeichen" erfüllen."Wir arbeiten daran, kleinen Unternehmen in ganz Europa zu helfen, mehr Kunden über Amazon zu erreichen. Dieser neue Suchfilter macht es für Kunden noch einfacher, kleine Verkäufer in ihrem Land zu unterstützen", sagt Xavier Flamand, VP Europe Seller Services bei Amazon.Amazon hatte bereits vor einiger Zeit das "Kleine Unternehmen-Abzeichen" eingeführt, das Produkte kennzeichnet, die auf dem Marketplace von KMUs verkauft werden, die Markeninhaber mit Sitz in Deutschland sind. Zudem gibt es die gesammelten Angebote von KMUs unter www.amazon.de/KleineUnternehmen. Dort können Kund:innen über Videos und Portraits mehr über die Menschen hinter den Produkten erfahren. "Wir ermöglichen unseren Kund:innen, unkompliziert KMUs zu unterstützen und diese auf dem Amazon Marketplace zu finden", so Markus Schöberl, Director Seller Service bei Amazon. "Man kann mit dem Einkauf nicht nur sich selbst eine Freude machen, sondern auch den Verkaufspartnern."Im vergangenen Jahr verkauften circa 47.500 deutsche KMUs auf amazon.de. Studien zeigen jedoch, dass sich KMUs insgesamt relativ unsicher in Sachen Digitalisierung fühlen. Amazon hat kürzlich 500 Inhaber:innen kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland gefragt, wie sie die Chancen der Digitalisierung bewerten und was sie daran hindert, diese zu nutzen. Ergebnis: Obwohl 80% die Chancen der Digitalisierung sahen, gaben 76% an, sich nicht sicher zu sein, wie sie ihr Geschäft weiter digital skalieren können. Amazon bietet zahlreiche Angebote an, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die ersten Schritte im E-Commerce und bei amazon.de zu gehen. Zum Beispiel hilft das kostenlose Wissensportal Quickstart Online (https://quickstart-online.de/) stationären Händlern dabei, ihr Geschäft zu digitalisieren. Amazon hatte die Initiative zusammen mit dem Handelsverband Deutschland (HDE) im September 2020 ins Leben gerufen. Mittlerweile haben mehr als 40.000 KMUs die Schulungsangebote genutzt. Im Amazon Podcast (https://www.amazon.de/podcast) zum Marketplace "Unternehmer:innen der Zukunft" erzählen erfahrene Verkaufspartner und Amazon Marketplace Expert:innen, was für ein zukunftssicheres und erfolgreiches Business wirklich zählt.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just-Walk-Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind nur einige Beispiele, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen auf www.aboutamazon.de und auf X unter @AmazonNewsDE.Für weitere InformationenAmazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: +49 89 35803-530Telefax: +49 89 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5672306