Mainz (ots) -Anselm Nathanael Pahnke geht auf extreme Tour: mit dem Fahrrad durch Afrika, Fortbewegung nur aus eigener Kraft, trotz wilder Tiere allein in der Natur zelten. Dabei durchquert er 15 Länder und bringt 15.000 Kilometer hinter sich. 3sat zeigt die Free-TV-Premiere "Anderswo. Allein in Afrika" (Deutschland 2018) am Montag, 18. Dezember 2023, um 22.20 Uhr. Der Film ist bis Sonntag, 17. März 2024, in der 3satMediathek zu sehen.Bis zur südafrikanischen Kalahari-Wüste ist der Hamburger mit zwei Freunden unterwegs. Danach tritt er allein in die Pedale. In der Kalahari entwickelt sich der Solotrip von Anselm Nathanael Pahnke durch den afrikanischen Kontinent stets hautnah an der Natur. "Hier gibt es nichts, das mich beeinflusst, was mich umgibt, was mich anspricht, das etwas von mir will - und genau dieses Nichts beruhigt mich." Aus eigener Kraft reisen, campen trotz wilder Tiere - Afrika zeigt sich dabei äußerst unberechenbar und herausfordernd. Doch selbst nach schweren Krankheiten und rund 3000 Kilometern gegen den Wind durch die Sahara wächst die Liebe des Reisenden zu diesem riesigen Kontinent. Gleichzeitig entwickelt der Filmemacher ein tiefes Vertrauen - in seine Mitmenschen, die ihn meist zuvorkommend aufnehmen, vor allem aber auch in sich selbst. Am Ende seiner 414 Tage fast ausschließlich im Sattel, kommt er zu dem Schluss, dass man "allein nicht einsam sein muss".Bereits um 20.15 Uhr zeigt 3sat den Dokumentarfilm "Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt" (Deutschland 2017) von Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser, die im Frühjahr 2013 aufbrechen zu einer Reise um die Welt. Ihr Vorsatz: nicht zu fliegen. Voller Erfahrungen kehren sie nach 100.000 Kilometern im Sommer 2016 zurück.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Claudia Hustedt, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-15952.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satdokumentarfilmzeit) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend:- die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/anderswo-allein-in-afrika)- den Trailer (https://presseportal.zdf.de/trailerportal/uebersicht) (nach Login)3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5672317