Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisMontag, 18. Dezember 2023, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde von Carl Irmer, eine Silberschale, eine Kamera, eine Briefmarke, ein Werbeschild, einen Cocktailring und eine Regenbogenleuchte.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 19. Dezember 2023, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Zapfanlage, zwei Goldscheider-Masken, ein Ölgemälde von Robert Schultze, einen Bollerwagen, einen Henkelkrug und eine Armbanduhr.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 20. Dezember 2023, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Silberschale, einen Krämerladen, Unikum-Christbaumlichter, eine Brosche mit Hessonit und ein Ölgemälde mit Originalrahmen.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 21. Dezember 2023, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Bronze-Kopf "111" von Dietrich Klinge, Lufthansa-Flugzeugsitze, eine Goldbrosche, ein Gemälde von Paul Flickel und einen vergoldeten Spiegel.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 22. Dezember 2023, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Pedalpferd, eine Bronzestatuette, eine Platinbrosche, einen Weihnachtsbaumständer, einen Liebesring und ein Gemälde von Hippolyte Garnerey.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.