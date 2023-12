Leipzig (ots) -Die Temperaturen sinken, die Tage werden kürzer: Nicht die beste Zeit, um die Aussicht vom Balkon zu genießen - kein Wunder also, dass viele Hausbesitzer auch dessen Gestaltung und Pflege nun etwas vernachlässigen. Doch was wäre, wenn wir diese Outdoor-Oase in ein winterliches Paradies verwandeln würden?"Der Winter auf dem Balkon birgt ein unentdecktes Potenzial für Gemütlichkeit. Es braucht nicht viel, um diesen Raum in einen Ort zu verwandeln, der Wärme und Festlichkeit ausstrahlt", weiß Romy Bühner-Pohle. Sie ist Geschäftsführerin der deinBalkon.de GmbH und weiß aus tausenden Kundenprojekten, was einen wunderschönen Balkon im Winter ausmacht. Im folgenden Artikel gibt sie Tipps für die perfekte Outdoor-Deko.Winterpflanzen: Ein grünes WinterwunderlandWinterpflanzen sind das Herzstück eines winterlichen Balkons. Hierbei sind immergrüne Gewächse, Tannenzweige, Misteln oder winterblühende Blumen empfehlenswert. Sie bleiben auch in der kalten Jahreszeit lebendig und verleihen dem Balkon eine frische, grüne Note. Besonders wichtig ist die richtige Pflege dieser Pflanzen, da sie trotz ihrer Winterhärte auf ausreichend Licht und Schutz vor extremen Temperaturen angewiesen sind. Eine geschickte Platzierung, die sowohl Sonnenlicht als auch Schutz vor Frost bietet, ist daher essenziell.Lichterzauber: Stimmungsvolle BeleuchtungLichterketten und Kerzen sorgen für eine warme und einladende Atmosphäre. Sie sind nicht nur optisch ansprechend, sondern bieten auch eine Quelle der Wärme. Für den Außenbereich sind spezielle, wetterfeste Lichterketten zu empfehlen. Diese sind oft energiesparend und langlebig. Bei der Verwendung von Kerzen sollte man auf windgeschützte Laternen setzen, um Sicherheit zu gewährleisten. Eine kreative Anordnung der Lichter kann den Balkon in ein kleines Lichtermeer verwandeln.Gemütlichkeit durch Textilien: Decken und KissenDecken und Kissen sind unverzichtbar, um es sich auch an kühleren Tagen auf dem Balkon gemütlich zu machen. Hierbei sollten Materialien gewählt werden, die sowohl warm und bequem sind als auch einer gewissen Bewitterung standhalten. Wasserabweisende und schmutzresistente Stoffe eignen sich besonders gut. Zudem können die Textilien farblich passend zur restlichen Balkondekoration gewählt werden, um ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen.Winterdeko: Eisige Akzente setzenWinterliche Deko-Elemente wie Schneeflocken, Eisbärenfiguren oder Weihnachtskugeln bieten zahlreiche Möglichkeiten, den Balkon saisonal zu gestalten. Diese können kreativ an Geländern, Möbeln oder der Balkondecke angebracht werden. Wichtig ist, dass die Dekorationen wetterbeständig sind und sicher befestigt werden, um bei Wind und Wetter standzuhalten.Outdoor-Teppiche: Wärme und StilEin wetterfester Outdoor-Teppich verleiht dem Balkon nicht nur eine zusätzliche visuelle Wärme, sondern isoliert auch gegen die Bodenkälte. Bei der Auswahl sollte man auf Materialien achten, die feuchtigkeitsresistent und leicht zu reinigen sind. Ein Teppich kann auch als zentraler Punkt des Balkons dienen, um den herum andere Deko-Elemente arrangiert werden.Naturverbundenheit: VogelhäuschenEin Vogelhäuschen ist eine wunderbare Möglichkeit, die Natur auf den Balkon zu holen. Es dient nicht nur als dekoratives Element, sondern bietet Vögeln in den kalten Monaten eine wichtige Futterquelle. Bei der Auswahl des Vogelhäuschens sollte man darauf achten, dass es wetterfest ist und leicht gereinigt werden kann. Die Platzierung sollte so gewählt werden, dass die Vögel ungestört fressen können.Funkelnde Winterwelt: Eiskristalle und SchneekugelnEiskristalle und Schneekugeln können dem Balkon einen märchenhaften Glanz verleihen. Diese lassen sich an verschiedenen Stellen wie der Decke oder den Fenstern anbringen und reflektieren das Licht der Lichterketten auf zauberhafte Weise. Wichtig ist hier, auf sichere Befestigung zu achten, damit sie auch bei Wind nicht herunterfallen.Farben des Winters: Eine Palette voller HarmonieDie Verwendung einer winterlichen Farbpalette mit kühlen Blau- und Weißtönen sowie warmen Rot- und Grüntönen schafft ein einladendes und harmonisches Ambiente. Diese Farben können in der Wahl der Pflanzen, Textilien, Lichter und Deko-Elemente aufgegriffen werden, um ein stimmiges Gesamtbild zu kreieren.Wärmequellen: Behaglichkeit im FreienWärmequellen wie Heizpilze oder ein kleiner Außenkamin können den Balkon auch im Winter zu einem angenehmen Aufenthaltsort machen. Dabei sollten Sie auf umweltfreundliche Optionen und die Sicherheit achten. Elektrische Heizstrahler sind eine praktische Lösung, da sie keine offene Flamme haben und regulierbar sind.Duftende Atmosphäre: Winterliche DuftkerzenDuftkerzen mit winterlichen Aromen wie Zimt, Vanille oder Tannenduft erzeugen eine festliche und wohltuende Atmosphäre. Sie sollten in sicherer Entfernung zu brennbaren Materialien platziert und nie unbeaufsichtigt gelassen werden. Für den Außenbereich eignen sich besonders Duftkerzen in windgeschützten Behältern.Über deinBalkon.de GmbH:Stets unter dem Leitmotiv "Gemeinsam schaffen wir Freiraum" bieten Romy Bühner-Pohle und Alexander Pohle als Geschäftsführer der deinBalkon.de GmbH hochwertige und individuell konfigurierbare Komplettsets für modulare Anbaubalkone. So haben sie auf Grundlage ihrer 20-jährigen Erfahrung im Stahl- und Balkonbau ein modulares Schraub- und Stecksystem für Anbaubalkone aus massivem und nachhaltigem Stahl entwickelt, das ihre Interessenten online bei vollständiger Preistransparenz individuell nach ihren Wünschen konfigurieren können. Dabei stellen sie ihren Kunden außerdem zahlreiche Zusatzleistungen, erschwingliche Preise sowie einen exzellenten Kundenservice zur Verfügung.