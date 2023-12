Emittent / Herausgeber: Bit Capital GmbH / Schlagwort(e): Wissenschaftl. Publikation/Fonds

Infrastruktur des KI-Zeitalters: Neue Investmentchancen entlang der technologischen Wertschöpfungskette



14.12.2023 / 12:36 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Adoption der Generativen KI (GenKI) in Wirtschaft und Gesellschaft schreitet rapide voran. KI-Applikationen wie ChatGPT etablieren sich in zahlreichen operativen Unternehmensprozessen. Benötigte das Internet noch sieben Jahre, um die Marke von 100 Millionen Nutzern zu erreichen, konnte ChatGPT diese Marke nach gerade einmal zwei Monaten durchbrechen.



Dabei sind die Gewinner dieses Technologiesprungs nicht nur auf der Applikationsebene zu finden. Stetige Weiterentwicklung und Skalierung der KI-Modelle erhöhen die Anforderungen an die technologische Infrastruktur und lassen damit auch die Nachfrage nach leistungsstarker Hardware exponentiell steigen. Führende Infrastrukturanbieter entlang der Halbleiter-Wertschöpfungskette dürften von dieser Marktdynamik profitieren, schreibt der Berliner Asset Manager BIT Capital in einer Analyse im aktuellen Whitepaper "Infrastruktur des KI-Zeitalters: Investmentchancen entlang der technologischen Wertschöpfungskette" .



Jan Beckers, Gründer & Chief Investment Officer von BIT Capital, erklärt: "Die Dynamik im Markt mit KI-Hardware wird sich in den kommenden Jahren durch die Verschiebung vom Sequential zum Accelerated Computing wesentlich beschleunigen. Für eine erfolgreiche Anwendung der Technologie ist die Verfügbarkeit spezialisierter KI-Hardware essenziell. Allein für das Training des neuronalen Netzes hinter GPT-4 waren 22 Quadrillionen Rechenoperationen erforderlich." Mehrere tausend Hochleistungs-Chips, sogenannte GPUs, müssten hierfür in Rechenzentren zu Clustern verbunden werden.



Bis zu 50 Prozent Wachstum jährlich im Markt mit KI-Servern



"Sollten neben ChatGPT weitere erfolgreiche KI-Anwendungen mit mehreren hunderten Millionen Nutzern entstehen, wird die benötigte Rechenleistung die derzeit verfügbare Kapazität leicht um ein Vielfaches übersteigen", ergänzt Marcel Oldenkott, Co-CIO von BIT Capital. "Angesichts des zu erwartenden Nachfrageschubs gehen wir von einem signifikanten Wachstum im Markt mit KI-Servern mit möglichen Steigerungsraten von 35 bis 50 Prozent pro Jahr bis 2028 aus", so Oldenkott.



Im Zentrum der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung sei Nvidia mit seiner vertikalen Integration in das KI-Ökosystem der dominierende Plattformanbieter. Entlang der Halbleiter-Wertschöpfungskette seien in vielen Teilbereichen zudem noch wenig bekannte Investmentchancen bei hochspezialisierten Anbietern zu finden, so die Analyse von BIT Capital. Um Kapazitäten für die essenzielle KI-Rechenleistung zu schaffen, müssten etwa nicht nur alte Rechenzentren umgerüstet, sondern auch gänzlich neue Zentren errichtet werden. "KI-bezogene Investitionsausgaben für Rechenzentren könnten sich bis 2026 verdoppeln und ein Volumen von über 550 Mrd. US-Dollar weltweit erreichen. Zugang zu kostengünstiger Stromversorgung und Erfahrung im Betrieb von Hochleistungs-Servern werden bestimmen, wer sich als führender Anbieter in diesem Bereich etablieren wird", erklärt Beckers.



Ein vielversprechender Anbieter sei beispielsweise Applied Digital. "Mit seiner Energieeffizienz und vergleichsweise geringen Stromkosten ist Applied Digital gut positioniert, um vom steigenden Bedarf nach KI-Rechenleistung zu profitieren", erläutert Oldenkott. "Das Unternehmen vermietet über einen Cloud-Zugang die Rechenpower von Nvidia GPUs und generiert so eine beeindruckende Bruttomarge von über 80 Prozent. Das Unternehmen baut seine Kapazitäten weiter aus und könnte so bis zu 110.000 Nvidia H100 GPUs betreiben. Ein Vergleich macht die Dimension deutlich: Mit 21.000 GPUs der älteren A100 Generation verfügte Meta Ende 2022 über eines der weltweit größten GPU-Rechencluster."



Beckers resümiert: "Investoren, die dazu in der Lage sind, die prosperierenden Unternehmen im expandierenden Markt für KI-Hardware frühzeitig zu identifizieren, können in den kommenden Jahren von den großen Wachstumspotenzialen profitieren."



Das Whitepaper können Sie hier herunterladen.





Über BIT Capital

BIT Capital ist eine Fondsgesellschaft des digitalen Zeitalters. Ihre aktiv gemanagten Aktien- und Crypto-Fonds identifizieren weltweit die Tech-Gewinner von morgen. BIT Capital gehört zu den erfolgreichsten Asset Managern der jüngsten Vergangenheit in Deutschland. In nur drei Jahren stieg das verwaltete Gesamtvolumen auf über 800 Millionen.

Der Gründer und CIO von BIT Capital ist Jan Beckers. Er ist einer der aktivsten europäischen Technologieunternehmer und Investoren. Jan Beckers hat über 25 Unternehmen initiiert und aufgebaut. Er war Seed-Investor in Delivery Hero und Pre-IPO-Investor in Facebook. 2014 wurde er als EY Entrepreneur Of The YearTM ausgezeichnet.

Der Investmentansatz basiert auf Fundamentalanalysen, ergänzt um die Nutzung alternativer Daten, ein eigenes Data-Backend und selbstentwickelte Software und Algorithmen. Dadurch soll ein holistisches Verständnis erlangt und die Investmententscheidungen durch detaillierte Analysen von Unternehmen, Sektoren und Märkten, unterstützt werden. Das Team vereint Finanzexperten, Digitalunternehmer, Datenexperten und Softwareentwickler.

BIT Capital ist eine von der Finanzaufsicht BaFin regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft.





Disclaimer

Die Wertentwicklung der Vergangenheit und andere historische Daten sind kein Hinweis oder eine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die enthaltenen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen über die Erstellung oder Verbreitung von Anlagestrategieberatung oder Anlageempfehlungen erstellt. Die enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen der Fonds von BITCap oder anderen in der Präsentation erwähnten Finanzinstrumenten dar. Alle Transaktionen mit Anteilen der Fonds von BITCap basieren auf dem letzten Verkaufsprospekt des Fonds und dem Dokument mit den wichtigsten Informationen für Anleger zusammen mit dem jeweiligen Jahresbericht und/oder Halbjahresbericht des Fonds.



Die betreffenden Informationen und die jeweiligen Dokumente werden in deutscher Sprache bei BITCap unter folgender Adresse bereitgestellt: Dircksenstraße 4, 10179 Berlin. Die vorgenannten Informationen und Dokumente können auch schriftlich oder per E-Mail angefordert werden. Die hier genannten Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des investierten Betrags, wie im Prospekt des Fonds ausführlich beschrieben. Anleger sollten diese Risiken verstehen, bevor sie Anlageentscheidungen in Bezug auf diese Finanzinstrumente treffen.

Die enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Sie berücksichtigen insbesondere nicht die persönlichen Umstände der Empfänger, ihre finanziellen Verhältnisse oder Anlageziele, falls vorhanden, oder die BITCap bekannten persönlichen Umstände. Die in der Präsentation bereitgestellten Informationen ersetzen keine Anlageberatung, die BITCap ansonsten vor jeder Anlagetransaktion ausdrücklich empfiehlt. Die steuerlichen Auswirkungen für einen Anleger hängen von seinen persönlichen Umständen ab und können sich ändern.

BITCap übernimmt keine Haftung für Nachteile, die sich direkt oder indirekt aus der Verbreitung, Nutzung oder Änderung und Zusammenfassung dieser Informationen oder deren Inhalt ergeben. Insbesondere haftet BITCap nicht gegenüber Dritten, die diese Präsentation unter Verletzung der Bestimmungen dieses Abschnitts erhalten.

2023 © BIT Capital GmbH

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.