Das Land, das von Lonely Planet als das Reiseziel mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet wurde, erwartet 2023 einen Besucherrekord. Um diesen Trend fortzusetzen, ist im nächsten Jahr die Eröffnung weiterer historischer Stätten und Resorts geplant.

Unvergessliche Abenteuer, spannende Erlebnisse und warmer Sonnenschein: Der preisgekrönte Urlaubshotspot Ägypten bietet in diesem Winter für alle Reisenden das Passende. Während vielerorts die Winterkälte Einzug hält und die Welt sich auf die Ferienzeit freut, erweist sich das Land am Nil als faszinierendes und kostengünstiges Reiseziel für den Winterurlaub in der Sonne.

Einzigartige Erlebnisse und Abenteuer

In einer Zeit, in der es vor allem um Erlebnisse vor Ort geht, ist das Land der Pharaonen, Pyramiden und des grünen Nildeltas ein besonders lohnendes Reiseziel. Reisende können sich sowohl auf eindrucksvolle Städte wie Kairo und Alexandria freuen, als auch auf individuelle Flusskreuzfahrten, atemberaubende Wüstenabenteuer und auf weltbekannte Schnorchel- und Tauchspots im Roten Meer.

"Der Tourismus hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Immer mehr Reisende kommen nach Ägypten, weil das Land ihnen vielfältige und einzigartige Erlebnisse bietet und sie sich hier sicher fühlen. Unser Bestreben ist es, jedem Gast eine Reise zu offerieren, die Erholung und Entspannung ermöglicht wie unsere reiche Kultur kennenzulernen", sagt Ahmed Issa, Minister für Tourismus und Altertümer. "Letztes Jahr haben wir in den kalten Monaten einen Zustrom von Besuchern erlebt und wir erwarten auch dieses Jahr Millionen von Reisenden, die dem Winter entfliehen wollen."

Beträchtliche Investitionen in beliebte Touristenorte

Um das Gesamterlebnis für die Besucher zu verbessern und noch mehr Touristen anzulocken, wurden beträchtliche Investitionen in die ägyptischen Destinationen getätigt darunter die Restaurierung und Erschließung archäologischer Stätten und die Eröffnung neuer Museen und Hotels. Zu den Highlights zählen die Wiedereröffnung des Griechisch-Römischen Museums Alexandria, Restaurierungen im Tal der Könige und der Großen Hypostylhalle im Karnak-Tempel sowie das neue Große Ägyptische Museum, das Anfang 2024 in der Nähe von Kairo eröffnet wird.

Nachhaltigkeit wird immer wichtiger

Zunehmend liegt der Fokus auf dem Thema Nachhaltigkeit. Hier bietet Ägypten zahlreiche Möglichkeiten für diejenigen, die nach umweltfreundlichen Wegen suchen, um mit der Natur, dem kulturellen und historischen Erbe sowie den Menschen in Kontakt zu kommen. So bieten viele Reiseveranstalter Pakete an, die Aufenthalte in umweltfreundlichen Unterkünften beinhalten und dabei lokale Unternehmen unterstützen. Auch beherbergt das Land eine Reihe von Ökolodges, darunter Eco Nubia auf der einst verlassenen Insel Bigeh, die zu einer international renommierten Attraktion geworden ist und selbst von der Weltorganisation für Tourismus (World Tourism Organisation) gelobt wurde.

Das ist nicht alles, denn auch Reiseziele wie Kairo und diverse Resorts entlang der Küste des Roten Meeres zwischen El Gouna und Marsa Alam beteiligen sich an Umweltzertifizierungsprogrammen. Sharm el-Sheikh wurde kürzlich sogar von der "Arab Union for Tourism Media" (AUTM) als beste nachhaltige Touristenstadt ausgezeichnet.

Ein Rekordjahr für den Tourismus

Nach Angaben des ägyptischen Ministeriums für Tourismus und Altertümer besuchten in der ersten Hälfte des Jahres 2023 mehr als sieben Millionen Touristen Ägypten. Das Land, das auf der neu erschienenen Lonely Planet's Best in Travel 2024-Liste als Best Value Destination geführt wird, wird in diesem Jahr voraussichtlich 15 Millionen Touristen anziehen. Ein wichtiger Grund für diesen Trend: Ägypten gilt auch in Zeiten wie diesen als eines der sichersten Reiseziele der Welt.

